أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو مجددًا ببطولة كأس العالم في قطر 2022، مؤكدًا أنها كانت"أفضل كأس عالم" شاهدها على الإطلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنفانتينو إن البطولة التي استضافتها قطر قبل ثلاث سنوات "حققت كل ما يمكن أن يحلم به أي شخص من أجل تقديم أقصى ما تمنحه كرة القدم للعالم من سعادة وفرح وفخر".

وأضاف رئيس الفيفا "ما شاهدناه في قطر كان حقًا كأس عالم مذهلًا. جودة المباريات كانت رائعة، الملاعب كانت جميلة، الجماهير كانت مذهلة، والأجواء كانت احتفالية بشكل استثنائي".

كما شدد إنفانتينو على أن البطولة جرت دون تسجيل أي حوادث تُذكر، معتبرًا أن النجاح التنظيمي والأمني كان لافتًا طوال فترة إقامة الحدث العالمي.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي أنه سبق أن عبّر علنًا عن هذا الرأي أكثر من مرة، مضيفًا: "قلت ذلك سابقًا وسأظل أكرره دائمًا".

وفي تصريح لافت، قال إنفانتينو إنه كان يتمنى لو أُسند تنظيم كأس العالم إلى قطر "عشر مرات متتالية"، في إشارة إلى إعجابه الكبير بالتجربة القطرية في استضافة المونديال.

وكان مونديال قطر 2022 قد حظي بإشادة واسعة بسبب تقارب الملاعب، وسهولة تنقل الجماهير، والتنظيم اللوجستي، إضافة إلى الأجواء الجماهيرية التي رافقت البطولة حتى المباراة النهائية التاريخية.