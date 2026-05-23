واشنطن تهدد باستبعاد منتخب الكونغو الديمقراطية.. ما القصة؟

فرضت السلطات الأمريكية إجراءات صحية مشددة على منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم عام 2026، بسبب المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفقا لما نقلته شبكة "إي إس بي إن" (ESPN)، طلب البيت الأبيض من بعثة المنتخب الكونغولي الدخول في "فقاعة صحية" لمدة 21 يوما قبل السماح لها بدخول الأراضي الأمريكية استعدادا لخوض البطولة.

وقال أندرو جولياني، المسؤول عن فريق العمل الخاص بكأس العالم داخل البيت الأبيض، إن واشنطن أبلغت الاتحاد الكونغولي بضرورة الحفاظ على العزل الكامل للفريق حتى موعد وصوله إلى مدينة هيوستن يوم 11 يونيو/حزيران، مؤكدا أن أي لاعب أو فرد جديد ينضم إلى البعثة سيكون مطالبا بالخضوع لعزل منفصل.

كما حذر المسؤول الأمريكي من أن ظهور أي أعراض مرضية على أحد أفراد البعثة قد يهدد مشاركة المنتخب بالكامل في البطولة.

ويوجد منتخب الكونغو الديمقراطية حاليا في معسكر تحضيري ببلجيكا، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث ستكون مدينة هيوستن مقر إقامته خلال البطولة.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الحادية عشرة، إلى جانب البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة تأهب صحي دولية بسبب تفشٍ جديد لفيروس إيبولا شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سُجلت نحو 600 حالة إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا و139 وفاة محتملة، وسط تحذيرات من سرعة انتشار الفيروس شديد العدوى.