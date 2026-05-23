ملك المغرب يعفو عن المشجعين السنغاليين المدانين بأعمال شغب

Soccer Football - CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - January 18, 2026 Senegal fan clashes with security as fans invade the pitch after Morocco were awarded a penalty following a VAR review REUTERS/Siphiwe Sibeko
بعض المشجعين السنغاليين تورطوا في أعمال شغب خلال المباراة النهائية بين المغرب والسنغال (رويترز)
Published On 23/5/2026

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب منذ يناير/كانون الثاني، لإدانتهم بسبب أعمال شغب وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الرباط، وفق ما أعلن السبت بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن العاهل المغربي تفضل "بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة، خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم"، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغرب الأربعاء.

وأوضح أن هذا العفو يأتي "اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال".

وكان القضاء المغربي قد أصدر أحكاما بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل، بحق 18 مشجعاً سنغالياً موقوفين في المملكة على خلفية أعمال شغب شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في يناير/كانون الثاني.

وحوكم المتهمون بتهمة "الشغب"، وهي تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء المقذوفات.

المصدر: الفرنسية

