ملك المغرب يعفو عن المشجعين السنغاليين المدانين بأعمال شغب

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن المشجعين السنغاليين المعتقلين في المغرب منذ يناير/كانون الثاني، لإدانتهم بسبب أعمال شغب وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الرباط، وفق ما أعلن السبت بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن العاهل المغربي تفضل "بالإنعام بعفوه المولوي الكريم، لاعتبارات إنسانية، على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة، خلال منافسات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم"، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغرب الأربعاء.

وأوضح أن هذا العفو يأتي "اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال".

وكان القضاء المغربي قد أصدر أحكاما بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل، بحق 18 مشجعاً سنغالياً موقوفين في المملكة على خلفية أعمال شغب شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في يناير/كانون الثاني.

وحوكم المتهمون بتهمة "الشغب"، وهي تشمل أعمال عنف، لا سيما ضد قوات الأمن، وإتلاف معدات رياضية، واقتحام أرض الملعب، وإلقاء المقذوفات.