لتعويض محمد صلاح.. ليفربول يرصد 100 مليون يورو لضم نجم لايبزيغ

ليفربول يبحث عن نجم جديد لتعويض رحيل المصري محمد صلاح (غيتي)
Published On 23/5/2026

كشف تقرير لصحيفة "ذا أثلتيك" (The Athletic) أن نادي ليفربول الإنجليزي وضع جناح آر بي لايبزيغ الألماني، الشاب يان ديوماندي ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية، في إطار سعي النادي الإنجليزي لتعويض رحيل النجم المصري محمد صلاح وتدعيم الخط الهجومي بعناصر أكثر سرعة وحيوية.

وبحسب التقرير، يُعد ديوماندي، البالغ من العمر 19 عاماً، واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا حالياً، بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة مع لايبزيغ هذا الموسم، ما جعله هدفا لعدة أندية كبرى، يتقدمها ليفربول وباريس سان جيرمان.

ورغم تمسك لايبزيغ باستمرار اللاعب لموسم إضافي، خاصة بعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027، فإن النادي الألماني قد يوافق على بيعه إذا وصل عرض يتجاوز 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولار).

وأشار التقرير إلى أن ليفربول نجح في بناء علاقة قوية مع اللاعب ومحيطه خلال الفترة الماضية، ما يمنحه أفضلية نسبية في سباق التعاقد معه، خصوصاً في ظل الحاجة الملحة لتعزيز الأجنحة الهجومية بعد تراجع الفاعلية الهجومية للفريق هذا الموسم.

جناح لايبزيغ يان ديوماندي تألق بشكل لافت في الدوري الألماني هذا الموسم (رويترز)

وقدم ديوماندي أرقاما لافتة بقميص لايبزيغ، بعدما سجل 13 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة بمختلف المسابقات، كما أصبح أحد أبرز عناصر منتخب كوت ديفوار تحت قيادة إيمرس فاييه.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن اللاعب يمتلك مواصفات مثالية لأسلوب المدرب أرني سلوت، بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على المراوغة بكلتا القدمين، إضافة إلى خطورته في المواجهات الفردية، وهي الخصائص التي افتقدها ليفربول كثيرا هذا الموسم.

كما أشار التقرير إلى أن سلوت يعتمد بشكل أساسي على الأجنحة القادرة على كسر التكتلات الدفاعية وصناعة الفارق فرديا، ما يجعل ديوماندي خيارا مناسبا لإعادة الحيوية لخط هجوم “الريدز” في المرحلة المقبلة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

