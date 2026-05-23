لانس يُتوَّج بكأس فرنسا لأول مرة وإنجاز تاريخي لسعود عبد الحميد

دخل لانس التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما تُوِّج لأول مرة بلقب كأس فرنسا إثر فوزه على نيس بنتيجة 3-1، مساء الجمعة، في النهائي الذي احتضنه ملعب ستاد دو فرانس.

وجاء التتويج ليكلل موسما استثنائيا لفريق المدرب بيير ساج، الذي قاد لانس إلى احتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل أن يضيف أول لقب في تاريخ النادي بمسابقة الكأس.

ورغم البداية القوية لنيس، كان لانس الأكثر نجاعة، إذ افتتح فلوريان توفان التسجيل في الدقيقة 25 بعد هجمة سريعة استغل خلالها خطأ دفاعيا، قبل أن يضيف أودسون إدوارد الهدف الثاني برأسية قبيل نهاية الشوط الأول.

وقلص نيس الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر الشاب جبريل كوليبالي، الذي سجل هدفا أعاد الأمل لفريقه بعد ركنية نفذها جوناثان كلوس.

وفي الشوط الثاني ضغط نيس بقوة بحثا عن التعادل، وكاد يصل إلى مبتغاه في أكثر من مناسبة، أبرزها رأسية أنطوان ميندي التي ارتطمت بالعارضة، غير أن لانس عرف كيف يصمد دفاعيا قبل أن يحسم اللقاء بهدف ثالث سجله عبد الله سيما في الدقيقة 78.

وبرز توفان نجما للمباراة بعدما سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة، ليختتم موسمه الأول مع لانس بأفضل طريقة ممكنة منذ عودته إلى الملاعب الفرنسية قادما من أودينيزي.

وبهذا الإنجاز، يضيف لانس أول لقب في كأس فرنسا إلى خزائنه، بعدما خسر ثلاثة نهائيات سابقة أعوام 1948 و1975 و1998، لينهي واحدا من أفضل مواسمه في العقود الأخيرة بتتويج تاريخي طال انتظاره.

سعود عبد الحميد يصنع التاريخ في فرنسا

كما شهد النهائي إنجازا تاريخيا للدولي السعودي سعود عبد الحميد، الذي أصبح أول لاعب سعودي يُتوج بلقب رسمي في فرنسا، بعدما ساهم في مشوار لانس نحو التتويج بالكأس في أول موسم له مع الفريق، عقب انضمامه صيف عام 2025 قادما من روما على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ويواصل عبد الحميد كتابة مسيرته الاحترافية في أوروبا بعد بدايته مع الاتحاد ثم انتقاله إلى الهلال عام 2022، حيث فرض نفسه كأحد أبرز الأظهرة في آسيا، قبل أن يصنع تاريخا جديدا في تجربته الأوروبية عبر محطات الدوري الإيطالي ثم الفرنسي.