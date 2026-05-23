بسبب الفيروس القاتل.. إجراءات استثنائية بحق زوار كأس العالم عام 2026

قال الدكتور أوليفر جونسون، الأكاديمي المتخصص في مجال الصحة العالمية بجامعة كينجز كوليدج لندن، إن مخاطر إصابة المشجعين بفيروس إيبولا في كأس العالم لكرة القدم 2026، محدودة لكن تشديد إجراءات الفحص وقيود السفر قد يعقد الأمور اللوجستية.

وتقام النسخة الموسعة من كأس العالم، التي تضم 48 منتخبا وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبلين.

وسُجلت نحو 600 حالة إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا و139 وفاة محتملة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأدى هذا الوضع بالفعل إلى تعطيل استعدادات منتخب الكونغو الديمقراطية لكأس العالم. إذ ألغى الفريق استعدادات كانت مقررة قبل البطولة في كينشاسا ونقل استعداداته المخطط لها إلى بلجيكا.

ومنعت السلطات الأمريكية دخول حاملي جوازات السفر غير الأمريكية الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأيام 21 الماضية، مما أجبر الإداريين المقيمين في الكونجو على المغادرة مبكرا.

ومن المقرر أن يصل المنتخب إلى الولايات المتحدة في 10 أو 11 يونيو حزيران المقبل، وسيقيم في هيوستن.

وقال جونسون لرويترز "إذا كنت زائرا عاديا لكأس العالم من أي مكان في العالم، أعتقد أن خطر إصابتك بفيروس إيبولا ضئيل للغاية، لم يتسبب فيروس إيبولا أبدا في انتقال العدوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث كانت الحالات نادرة للغاية".

وأضاف "يعود ذلك إلى أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء. وتنتقل العدوى عندما تكون على اتصال مباشر بشخص مريض جدا، لكن هناك تتبع جيد للمخالطين. وإذا حدثت حالة إصابة، يتم تحديدها بسرعة".

وأكد جونسون أن تفشي هذا المرض قد يكون له تداعيات على نطاق أوسع.

واشنطن تطبق قيودا صارمة

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الأمريكيين الذين كانوا موجودين في جمهورية الكونجو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لن يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة إلا عبر مطار واشنطن دالاس لإجراء فحوصات دقيقة، بينما تعمل الوكالات الصحية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمسؤولين المحليين لإدارة المخاطر المحتملة.

وقال جونسون "ذلك سيؤثر على بعض الأمور مثل طوابير الانتظار في المطارات وعمليات الفحص، مما سيؤدي إلى إبطاء الإجراءات. وسيضيف ذلك القليل من الضغط الإضافي، وسيكلف الولايات المتحدة أموالا إضافية لمحاولة تنظيم الأمور".

وأضاف "نأمل ألا ينتشر هذا التفشي خارج جمهورية الكونجو الديمقراطية… لأن ذلك قد يتسبب في تأثير تتابعي من حظر السفر أو فحوصات إضافية، وقد يحدث ذلك في اللحظة الأخيرة".

وأكد جونسون أن على المشجعين المسافرين لحضور البطولة أن يتبعوا بعض الإجراءات الوقائية مثل التنظيف الجيد لليدين وتجنب الاتصال الوثيق في حال الشعور بالمرض. ونصح المشجعين باحترام الآخرين وتجنب الوصم، للمساعدة في الحفاظ على روح الشمولية لكأس العالم.

وتستهل جمهورية الكونجو الديمقراطية مشوارها في البطولة بمواجهة البرتغال في هيوستن قبل أن تلتقي كولومبيا في وادي الحجارة وأوزبكستان في أتلانتا.