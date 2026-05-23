استبعاد الفرج والبليهي.. دونيس يعلن قائمة منتخب السعودية المبدئية لمونديال 2026

اختار اليوناني جورجيوس دونيس مدرب السعودية اليوم السبت تشكيلة تضم 30 لاعبا للدخول في المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في أمريكا الشمالية.

وستدخل التشكيلة في معسكر بالولايات المتحدة، يتضمن خوض ثلاث مباريات، الأولى ضد الإكوادور يوم 30 مايو أيار في نيوجيرزي، قبل مواجهة بويرتوريكو في الخامس من يونيو حزيران ثم السنغال بعدها بأربعة أيام في ولاية تكساس.

وشهدت القائمة الأولية للمدرب اليوناني، استبعاد كل من حمد اليامي ظهير فريق الهلال وسلمان الفرج لاعب وسط نيوم، مع دخول عناصر جديدة مثل عبد القدوس عطية حارس التعاون وعلاء آل حجي لاعب نيوم.

واستبعد دونيس بعض الأسماء الأخرى التي أثارت حالة من الجدل، مثل علي البليهي وريان حامد ومروان الصحفي، في قائمته التي تضم 30 لاعبًا سيتم تقليصهم إلى 26 للمشاركة في البطولة.

وتستهل السعودية، التي ستشارك في كأس العالم للمرة السابعة، مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة أوروجواي، قبل أن تواجه إسبانيا والرأس الأخضر.

وفيما يلي تشكيلة السعودية.

حراس المرمى: محمد العويس – نواف العقيدي – أحمد الكسار – عبد القدوس عطية.

المدافعون: عبد الإله العمري – حسان التمبكتي – جهاد ذكري – علي لاجامي – حسن كادش – سعود عبد الحميد – محمد أبو الشامات – علي مجرشي – متعب الحربي – نواف بوشل – زكريا هوساوي.

لاعبو الوسط: محمد كنو – عبد الله الخيبري – زياد الجهني – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – علاء آل حجي – خالد الغنام – أيمن يحيى.

المهاجمون: سلطان مندش – صالح أبو الشامات – فراس البريكان – عبد الله آل سالم – صالح الشهري – سالم الدوسري – عبد الله الحمدان.