شاهد.. "هاتريك" كين يقود بايرن ميونخ إلى التتويج بكأس ألمانيا

أحرز النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ثلاثية "هاتريك" ليهدي فريقه لقب النسخة 83 من كأس ألمانيا لكرة القدم بالفوز 3-0 على حامل اللقب شتوتغارت في المباراة النهائية، مساء السبت.

أحرز هاري كين الثلاثية في الدقائق 55 و80 و92 من المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في برلين.

ورفع كين رصيده إلى 61 هدفا في 51 مباراة بقميص فريقه في جميع المسابقات هذا الموسم، واحتفل الإنجليزي بإنجاز فريد بهز الشباك في جميع مراحل كأس ألمانيا هذا الموسم.

وبذلك يحقق العملاق البافاري الثنائية المحلية بالجمع بين لقبي الدوري وكأس ألمانيا للمرة 14 في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية

تتويجا بكأس ألمانيا برصيد 21 مرة، ويحققه لأول مرة منذ عام 2020.

كما أثبت بايرن ميونخ بقيادة مدربه البلجيكي فنسنت كومباني تفوقه الكاسح بالفوز في أربع مواجهات مباشرة على شتوتغارت هذا الموسم بعد انتصار في كأس السوبر الألماني، وفوزين ذهابا وإيابا في الدوري الألماني.

في المقابل، عجز شتوتغارت بقيادة مدربه سيباستيان هونيس عن الفوز بكأس ألمانيا للموسم الثاني على التوالي، والمرة الخامسة في تاريخ النادي،

ليخسر المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه.