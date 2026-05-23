شاهد.. برشلونة يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

فاز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، وذلك بعد فوزه الكبير على ليون الفرنسي 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت.

افتتحت البولندية إيفا باجور التسجيل في الدقيقة 55 بعد تمريرة حاسمة من باتريسيا غيارو.

وأضافت الهدافة البولندية باجور الهدف الثاني بنفسها في الدقيقة 70.

ودونت سلمى بارالويلو اسمها على الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 90، بعد تمريرة حاسمة من باتريسيا غيارو، ثم اختتمت بنفسها مسلسل الأهداف في الدقيقة 90+3، بعد تمريرة حاسمة من إيفا باجور.

وحقق برشلونة اللقب للمرة الرابعة في تاريخه وذلك بعدما سبق له التتويج باللقب ثلاث مرات منذ 2021.

وأصبح برشلونة على بعد أربعة ألقاب أخرى من ليون الفرنسي صاحب العدد الأكبر من الألقاب في تاريخ المسابقة برصيد ثماني مرات آخرها عام 2022.

كما تساوى برشلونة في عدد الألقاب مع آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي توج باللقب أربع مرات أعوام 2002 و2006 و2008 و2015.

وتجاوز برشلونة كبوة خسارته في نهائي الموسم الماضي أمام آرسنال الإنجليزي، ليستعيد اللقب مجددا للمرة الرابعة.

وسبق لبرشلونة أن خسر النهائي أيضا في عامي 2019 و2022، فيما خسر ليون في النهائي للمرة الرابعة في تاريخه بعدما خسر قبل ذلك في نهائي 2010 و2023 و2024.

ويعد برشلونة الفريق الإسباني الوحيد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي انطلق في موسم 2001-2002 وتم العمل بالنظام الجديد فيه منذ موسم 2009-2010، كما لم يتأهل أي فريق إسباني، بخلاف برشلونة، إلى النهائي من قبل.