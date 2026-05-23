بالفيديو.. حيوان بري ينهي آمال سائق تايلاندي في سباق الفورمولا 1

السائق التايلاندي أليكس ألبون سائق فريق وليامز خلال أحدى التجارب التأهيلية لسباقات فورمولا 1 (غيتي)
Published On 23/5/2026

استبعد التايلاندي أليكس ألبون سائق فريق وليامز من التجارب التأهيلية لسباق السرعة في جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمس الجمعة؛ إثر تعرض سيارته لأضرار جسيمة نتيجة اصطدامه بحيوان المرموط خلال حصة التجارب الحرة الوحيدة.

وقال الفريق في بيان "بعد الحادث الذي وقع في حصة التجارب الأولى التي شهدت وجود حيوان بري على الحلبة، لن يشارك أليكس في التجارب التأهيلية لسباق السرعة".

وأضاف البيان "رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق لإصلاح السيارة، فإن الأضرار التي لحقت بها كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا في البداية، مما استلزم استبدال صندوق التروس ووحدة الطاقة".

وسمح مراقبو السباق لاحقا بمشاركة ألبون في سباق اليوم السبت من المركز 21، على الرغم من فشل السائق التايلاندي في تسجيل أي زمن في التجارب التأهيلية. وسيبدأ زميله في الفريق كارلوس ساينز السباق من المركز العاشر في سباق السرعة الذي يحصل فيه أول ثمانية سائقين فقط على نقاط.

وقال رئيس الفريق جيمس فاولز "أشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل أليكس، لأنه كان يتمتع بسرعة جيدة هذا الأسبوع، وكان في أفضل حالاته. لكنه مجرد حادث غريب من نوعه".

وأضاف "عادة لا أؤمن بسوء الحظ. لكن لا أعرف كيف أصف ما حدث. سيشارك في سباق السرعة اليوم، وسنواصل التعلم من هذا الموقف".

ويُعد السائق التايلاندي واحدا من عشاق الحيوانات، ولديه صفحة على تطبيق إنستغرام باسم "حيوانات ألبون الأليفة" تعرض قطط عائلته وخيوله وكلبه.

ولطالما شكلت حيوانات المرموط التي تعبر المضمار خطرا في حلبة جيل فيلنوف في مونتريال، الواقعة على جزيرة اصطناعية في ممر سانت لورانس المائي.

وخلال اللفات الأولى من سباق العام الماضي، اصطدم سائق فيراري لويس هاميلتون بحيوان المرموط، مما تسبب في إتلاف أرضية سيارته.

المصدر: الجزيرة + رويترز

