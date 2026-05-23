بـ 300 مليون دولار.. رونالدو يحكم قبضته على قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في 2026

حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة مجلة "فوربس" لأعلى الرياضيين أجراً في العالم، في وقت كسر فيه العشرة الأوائل جميعاً حاجز 100 مليون دولار.

وللعام الرابع على التوالي، وللمرة السادسة في مسيرته الاحترافية تصدر "الدون" القائمة بأرباح ناهزت 300 مليون دولار متفوقاً على غريمه ليونيل ميسي الذي حل في المركز الثالث.

تاليا ترتيب الرياضيين العشرة الأعلى دخلاً في العالم..

1. كريستيانو رونالدو (كرة قدم): 300 مليون دولار

يتصدر القائمة كأول لاعب محترف يتجاوز دخله الإجمالي مليار دولار (منذ عام 2020). ويرتكز نفوذه المالي على عقد مدى الحياة مع شركة "نايكي" وعقود رعاية متعددة، إلى جانب استثمارات واسعة تشمل الفنادق والملابس والإكسسوارات والصالات الرياضية، مدفوعاً بالقاعدة الجماهيرية الأكبر عالمياً بقرابة مليار متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

2. كانيلو ألفاريز (ملاكمة): 170 مليون دولار

قُدّرت ثروته عام 2023 بما لا يقل عن 275 مليون دولار. ونجح الملاكم المكسيكي في تنويع محفظته الاستثمارية خارج الحلبة عبر تأسيس سلسلة محطات وقود (كانيلو إنرجي) ومتاجر (أبر) وتطبيق للياقة البدنية (آي كان)، بالإضافة إلى شركتي ترفيه وملاكمة وخط ملابس إلكتروني.

3. ليونيل ميسي (كرة قدم): 140 مليون دولار

النجم الأرجنتيني المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات، والمحترف في إنتر ميامي الأمريكي منذ عام 2023 مع خيار شراء حصة في النادي. يمتلك خط ملابس خاص ومتجراً في برشلونة منذ عام 2019، ويرتبط بشراكة تاريخية طويلة الأمد مع شركة "أديداس".

4. الأمريكي ليبرون جيمس (كرة سلة): 137.4 مليون دولار

أول لاعب نشط في دوري السلة الأمريكي للمحترفين يصل لمرتبة الملياردير. تجاوزت ثروته الإجمالية خارج الملعب مليار دولار بفضل عقود الرعاية (مثل نايكي) ومشاريعه الريادية.

5. الياباني شوهي أوتاني (بيسبول): 127.6 مليون دولار

حالة تسويقية عالمية استثنائية؛ حيث يأتيه 125 مليون دولار من دخله عبر عقود الرعاية فقط. ويرتبط النجم الياباني بأكثر من 20 علامة تجارية كبرى تتوزع بين شركات يابانية (مثل سيكو واتش وكوسه) وأمريكية (مثل نيو بالانس وفاناتكس).

6. الأمريكي ستيفن كاري (كرة سلة): 124.7 مليون دولار

أول لاعب في الدوري الأمريكي يتجاوز راتبه حاجز الـ 50 مليون دولار (موسم 2023-2024). وتشكل الرعايات أكثر من نصف أرباحه (65 مليون دولار).

7. الإسباني جون رام (غولف): 107 ملايين دولار

صعد الإسباني بقوة في القائمة مستفيداً من انتقاله إلى جولة "إل آي في" (LIV) غولف المدعومة سعودياً، مدعوماً برصيد حافل يضم 11 فوزاً في جولة "بي جي إيه" (PGA) (منها بطولتان كبريان)، و8 انتصارات في الجولة الأوروبية، و4 انتصارات في LIV غولف.

8. الفرنسي كريم بنزيمة (كرة قدم): 104 ملايين دولار

ارتقى حامل الكرة الذهبية لعام 2022 في لائحة الأجور بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي في يونيو/حزيران 2023، ليحتل المركز الثامن عالمياً، ويأتي ثالثاً بين لاعبي كرة القدم في القائمة خلف رونالدو وميسي.

9. الأمريكي كيفن دورانت (كرة سلة): 103.6 مليون دولار

لاعب هيوستن روكتس منذ يوليو/تموز 2025؛ يجني 49 مليون دولار خارج الملعب عبر رعاة مثل (نايكي وفاندويل). يدير دورانت شركة استثمارية (35V)، وعلامة "بواردروم" (Boardroom)، كما أنتج فيلماً حائزاً على الأوسكار عام 2021، ويمتلك حصصاً في نادي فيلادلفيا يونيون لكرة القدم وأحد أندية البيكلبول.

10. لويس هاميلتون (فورمولا 1): 100 مليون دولار

بطل العالم 7 مرات في موسمه الثاني مع فيراري؛ تشكل الأرباح خارج الحلبة 30% من دخله. يُعد البريطاني البالغ 41 عاماً واجهة تجارية جاذبة، واستثمر في عام 2022 في فريق دنفر برونكوز التابع لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL).