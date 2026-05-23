رياضة|بطولات عربية

تفوق على درجال.. يونس محمود رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم

حفظ

SYDNEY, AUSTRALIA - MARCH 26: Former Iraqi footballer Younis Mahmoud stands on stage during the final draw for the 2015 AFC Asian Cup draw at Sydney Opera House on March 26, 2014 in Sydney, Australia. (Photo by Brendon Thorne/Getty Images)
يونس محمود يطيح بعدنان درجال ويصبح رئيساً للاتحاد العراقي (غيتي)
Published On 23/5/2026
|
آخر تحديث: 17:16 (توقيت مكة)

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، بأن يونس محمود فاز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأشار إلى أن "الكابتن يونس محمود حصل على 38 صوتا، فيما حصل الكابتن عدنان درجال على 20 صوتا، وحصل المرشح إياد بنيان على صوت واحد، فيما تم إلغاء ورقتي انتخاب".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأكد رئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، اليوم السبت، أن برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة بنوده والخروج بمشروع يرفع من سمعة الكرة العراقية.

وقال رئيس اتحاد الكرة لوكالة الأنباء العراقية: إن "برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد؛ من أجل مناقشته وإقراره".

وأضاف أن "أعضاء المكتب التنفيذي لديهم أفكار ورؤى يجب تضمينها في البرنامج؛ من أجل أن يكون متكاملا ويمثل روح العمل الجماعي من أجل الخروج بمشروع يرفع سمعة الكرة العراقية".

وفي السياق ذاته، فاز سرمد عبد الإله، بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم.

ويعد يونس محمود الملقب بـ "السفاح" نجما بارزا في تاريخ العراق، حيث سجل هدف تتويج بلاده بلقب كأس أمم آسيا 2007 بعد الفوز 1-0 على السعودية في المباراة النهائية.

ويستعد المنتخب العراقي لأول مشاركة في كأس العالم منذ 40 عاما بالتواجد في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وينتظر أسود الرافدين اختبارات قوية في المجموعة التاسعة التي تضم أيضا فرنسا والسنغال والنرويج.

المصدر: الصحافة العراقية

إعلان