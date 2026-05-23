تفوق على درجال.. يونس محمود رئيسا للاتحاد العراقي لكرة القدم

أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، بأن يونس محمود فاز برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، بعد انتهاء عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد.

وأشار إلى أن "الكابتن يونس محمود حصل على 38 صوتا، فيما حصل الكابتن عدنان درجال على 20 صوتا، وحصل المرشح إياد بنيان على صوت واحد، فيما تم إلغاء ورقتي انتخاب".

وأكد رئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود، اليوم السبت، أن برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي لمناقشة بنوده والخروج بمشروع يرفع من سمعة الكرة العراقية.

وقال رئيس اتحاد الكرة لوكالة الأنباء العراقية: إن "برنامج عمل الاتحاد للفترة المقبلة سيتم عرضه على أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد؛ من أجل مناقشته وإقراره".

وأضاف أن "أعضاء المكتب التنفيذي لديهم أفكار ورؤى يجب تضمينها في البرنامج؛ من أجل أن يكون متكاملا ويمثل روح العمل الجماعي من أجل الخروج بمشروع يرفع سمعة الكرة العراقية".

وفي السياق ذاته، فاز سرمد عبد الإله، بمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم.

ويعد يونس محمود الملقب بـ "السفاح" نجما بارزا في تاريخ العراق، حيث سجل هدف تتويج بلاده بلقب كأس أمم آسيا 2007 بعد الفوز 1-0 على السعودية في المباراة النهائية.

ويستعد المنتخب العراقي لأول مشاركة في كأس العالم منذ 40 عاما بالتواجد في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وينتظر أسود الرافدين اختبارات قوية في المجموعة التاسعة التي تضم أيضا فرنسا والسنغال والنرويج.