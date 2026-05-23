تشيلسي للسيدات يقدم عرضا تاريخيا لضم جوهرة السويد

كشف تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" (The Athletic) أن نادي تشيلسي للسيدات تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع المهاجمة السويدية الشابة فيليسيا شرودر من نادي بي كيه هاكن (BK Hacken)، في صفقة قد تصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم النسائية.

وبحسب المصادر، فإن العرض اللندني بلغ نحو 1.4 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار)، من أجل ضم المهاجمة البالغة من العمر 19 عاما.

ولفتت شرودر الأنظار هذا الموسم بعدما قادت بي كيه هاكن للتتويج بأول نسخة من كأس أوروبا للسيدات، حيث سجلت أربعة أهداف في النهائي أمام هاماربي (Hammarby IF)، بينها ثلاثية "هاتريك" كاملة في مباراة الإياب.

وكانت أرقام الموهبة السويدية مذهلة خلال عام 2025، بعدما أنهت الموسم بـ 45 هدفا و12 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 30 هدفا في الدوري السويدي، إضافة إلى 8 أهداف في البطولة الأوروبية التي توج بها فريقها، ليساهم ذلك في تأهل بي كيه هاكن مباشرة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

ولم يقتصر الاهتمام بشرودر على تشيلسي فقط، إذ أكدت عدة مصادر وجود متابعة من أندية أوروبية كبرى ترغب في التعاقد معها.

وإذا تمت الصفقة، فإنها ستكسر الرقم القياسي العالمي الحالي في انتقالات كرة القدم النسائية، والذي تحطم في أغسطس/آب 2025 عندما تعاقد نادي أورلاندو برايد (Orlando Pride) مع المكسيكية ليزبيث أوفال مقابل 1.5 مليون دولار قادمة من تيغريس أونال فيمينيل.

كما تجاوز ذلك الرقم سابقا صفقة انتقال الكندية أوليفيا سميث إلى أرسنال للسيدات مقابل نحو 1.3 مليون دولار، إضافة إلى انتقال الأمريكية ناومي غيرما إلى تشيلسي في صفقة بلغت 1.1 مليون دولار.

ويبدو أن تشيلسي يضع تدعيم الخط الأمامي كأولوية قصوى هذا الصيف، بعد موسم هجومي مخيب أنهاه الفريق في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي للسيدات، مكتفيا بـ 44 هدفا فقط، وهو أضعف معدل تهديفي له منذ موسم 2017-2018.

كما يستعد الفريق لرحيل الأسترالية سام كير بنهاية عقدها هذا الصيف، بينما غادرت الأمريكية كاتارينا ماكاريو خلال يناير/كانون الثاني الماضي نحو سان دييغو ويف.

وفي سياق متصل، يواصل تشيلسي محاولاته لتعزيز هجومه، بعدما قدم عرضا ماليا ضخما للمهاجمة الجامايكية خديجة شو، هدافة الدوري الإنجليزي للسيدات ثلاث مرات، والتي ينتهي عقدها مع مانشستر سيتي للسيدات نهاية الشهر الجاري."