بيريز يستخدم تكتيك لابورتا التسويقي في انتخابات ريال مدريد

أطلق رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، حملته الانتخابية رسميا مستعينا بإستراتيجية تسويقية مستوحاة من غريمه التقليدي ورئيس برشلونة خوان لابورتا، وذلك بعد ظهور لافتة عملاقة له السبت الماضي على مبنى محاذٍ لملعب "سانتياغو برنابيو".

وحملت اللافتة الضخمة صورة بيريز إلى جانب شعار حملته الجديد ("سيُصنع تاريخ عظيم")، ومصحوبة بأسماء المدن السبع التي تُوج فيها الفريق الملكي بألقابه السبعة في دوري أبطال أوروبا تحت رئاسته، وهي: غلاسكو، لشبونة، ميلانو، كارديف، كييف، باريس، ولندن.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان اللجنة الانتخابية للنادي موافقتها بالإجماع على ترشيح بيريز.

على طريقة لابورتا

وتُعيد هذه الخطوة إلى الأذهان ما فعله خوان لابورتا في ديسمبر/كانون الأول 2020 إبان حملته لانتخابات برشلونة، حين فاجأ الجميع برفع لافتة شهيرة في قلب العاصمة مدريد حملت عبارة "أتطلع إلى رؤيتكم جميعا مجددا".

ورغم أن لافتة بيريز عُلقت على مبنى قريب من الموقع السابق للابورتا، إلا أنها جاءت في موقع أقرب بكثير إلى معقل ريال مدريد (البرنابيو).

ويؤكد لجوء بيريز لهذه الإستراتيجية التدشين الفعلي للصراع الانتخابي المرتقب ضد منافسه إنريكي ريكيلمي، حيث اختار رئيس المرينغي الحالي المراهنة على ورقة "السباعية الأوروبية" كأقوى أسلحته لضمان أصوات أعضاء النادي وحسم صناديق الاقتراع.