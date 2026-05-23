برونو فرنانديز يتوج بجائزة الأفضل في البريميرليغ

اُختير برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد اليوم السبت أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم.

وعادل فرنانديز الرقم القياسي في تاريخ الدوري بتقديم 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، كما سجل ثمانية أهداف، ليساعد يونايتد على ضمان تحقيق المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان البرتغالي تُوِّج مطلع الشهر أيضا بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية (Football Writers’ Association)، ليصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد يحصد الجائزة منذ أسطورة النادي واين روني عام 2010.

وجاء تتويج فرنانديز بعد موسم يُعد من الأفضل له بقميص "الشياطين الحمر"، حيث حصل على 45 بالمئة من أصوات المصوتين، متفوقا على متوسط ميدان أرسنال ديكلان رايس الذي حل ثانيا، فيما جاء مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند في المركز الثالث.