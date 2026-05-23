لقجع يرد على "مزاعم النفوذ".. ويكشف كواليس أزمة نهائي أفريقيا 2025

قال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ردا على مزاعم بأن بلاده لديها نفوذ متزايد داخل الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، إن الشائعات والأقاويل المنتشرة لا صحة لها.

ويتردد على نطاق واسع أن نفوذ المغرب في تزايد مستمر داخل الاتحاد القاري بعد احتلال المنتخب الأول المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر وفوز منتخب الشباب بكأس العالم 2025 وتأهل منتخب الناشئين لدور الثمانية في كأس العالم 2025 أيضا.

وزادت هذه الأقاويل بعد إعلان الكاف فوز المغرب بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة على أرضه رغم فوز السنغال 1-صفر في المباراة النهائية والتتويج بالكأس.

وقال لقجع في مقابلة مع مجلة أونز مونديال (Onze Mondial) الفرنسية "المغرب عاش فترة طويلة مهمشا داخل الاتحاد الأفريقي، لكن في السنوات الأخيرة استعاد بريقه وحضوره من جديد، بما يتماشى مع ما حققه من تطور في كرة القدم داخل القارة. "ليس من المنطقي أن يتم اتهام المغرب بهذا الشكل فقط لأنه يسعى إلى الارتقاء بكرة القدم الأفريقية".

وعلق رئيس الاتحاد المغربي على قرار الكاف بمنح منتخب بلاده كأس الأمم الأفريقية عقب تتويج السنغال باللقب بأن بلاده اتبعت مسارا قانونيا تاما أمام الهيئات المختصة.

وقال إن الاتحاد كان يفضل أن تنتهي البطولة داخل الملعب، لكنه اختار متابعة الإجراءات القانونية بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية.

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن منتخب السنغال "انسحب" من المباراة النهائية التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي بمغادرته للملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حول انتصاره 1-صفر في الوقت الإضافي للهزيمة 3-صفر لصالح المغرب صاحب الأرض.

وقال "كنا نتمنى نهاية أكثر اكتمالا للبطولة ونهاية حقيقية للاحتفال. حتى الدقيقة 95 كانت كل مقومات الحدث الكبير متوفرة".

وأوضح أن المغرب التزم بالمسار القانوني طوال مراحل القضية، "رغم عدم اتفاقنا مع قرار الدرجة الأولى، لم نعبر عن أي استياء علني، وواصلنا المسار في إطار احترام القواعد المعمول بها".

وأكد لقجع أن الاتحاد طالب بتطبيق المادتين 82 و84 من اللوائح المنظمة للبطولة، وأشار إلى أن القرار النهائي جاء لصالح المغرب.

وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق كأس العالم عام 2026 الشهر المقبل، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويستهل المنتخب المغربي مشواره في المجموعة الثالثة بكأس العالم بمواجهة البرازيل، قبل أن يلتقي اسكتلندا في بوسطن وهايتي في أتلانتا.