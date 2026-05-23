الجيش الملكي ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يحلّ ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ضيفًا على الجيش الملكي المغربي يوم الأحد ضمن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيخوض ماميلودي صنداونز المباراة في المغرب متقدمًا بهدف واحد فقط بعد أداء مهيمن في مباراة الذهاب، حيث فرض أبطال جنوب أفريقيا سيطرتهم على مجريات اللعب.

أما بالنسبة للجيش، فالتحدي سيكون واضحا بإيجاد طريقة لاختراق دفاع ماسانداوانا العنيد الذي أثبت صعوبة اختراقه طوال البطولة.

موعد مباراة مامليودي صن داونز ضد الجيش الملكي

تقام المباراة يوم الأحد 24 مايو/أيار على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مصر والحادية عشر (23:00) بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة الجيش الملكي وصن داونز

بي إن سبورت 2 beIN SPORT

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بحظة، من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

فريق الجيش الملكي جاهز للمواجهة

يواصل الجيش الملكي تحضيراته المكثفة استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام ماميلودي صن داونز.

ويطمح ممثل الكرة المغربية إلى تدارك تأخره في جنوب أفريقيا بنتيجة 1 لصفر في لقاء الذهاب الذي لُعب الأسبوع الماضي بمدينة بريتوريا والتتويج بالقب الغائب عن خزائنه منذ 1985.

ويتمتع الفريق المغربي بروح معنوية عالية بفضل سجله المميز على أرضه في البطولة، وأمام جماهيره الغفيرة حيث سيكون واثقًا من قدرته على تحقيق النتيجة المرجوة.

وقد خاض الجيش الملكي 29 مباراة على أرضه في دوري أبطال أفريقيا منذ انطلاق نسخة 2005، ولم يخسر سوى ثلاث مباريات، جميعها أمام فرق تونسية.

وحقق الجيش 18 فوزًا و8 تعادلات في المباريات الأخرى على مدار الـ21 عامًا الماضية، بما في ذلك التعادل 1-1 مع صن داونز في دور المجموعات عام 2024.

وقال ألكسندر سانتوس، مدرب فريق الجيش الملكي: "الأهم هو أن نعود إلى ملعبنا واثقين من تحقيق الفوز وتسجيل الأهداف اللازمة للفوز باللقب، وأن نقاتل حتى النهاية".

وأضاف: "نعلم أن لدينا جماهيرنا وأسلوب لعبنا، وكل شيء وارد".

وتابع: "يدرك جميع لاعبي الفريق أن لدينا فرصة حقيقية لمواجهة صن داونز وتحقيق ما نصبو إليه، وهو التسجيل وقلب النتيجة وانتزاع اللقب. هذا هو الأهم".

طموحات صن داونز كبيرة

بعد خسارتهم أمام بيراميدز المصري في النهائي العام الماضي، يسعى لاعبو صن داونز جاهدين للتعويض وتجنب هزيمتين متتاليتين.

لم يخسر صن داونز أمام الجيش الملكي في ثلاث مواجهات سابقة (فوز واحد وتعادلان)، لكن عليه أن يصنع التاريخ إن أراد الفوز في مباراة الإياب.

فقد فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته الثماني خارج أرضه أمام فرق مغربية في دوري أبطال أفريقيا (ثلاثة تعادلات وخمس هزائم)، مسجلاً هدفين فقط في تلك المباريات الثماني.

معاناة خارج الديار

لم يفز صن داونز إلا في مباراتين فقط من آخر 13 مباراة خاضها خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (6 تعادلات و5 هزائم)، مع العلم أنه فاز في آخر مباراة له خارج أرضه، متغلبًا على الترجي 1-0 في نصف النهائي.