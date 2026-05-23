النجم السابق لتشيلسي والمنتخب الإسباني يعلن اعتزاله

أعلن المدافع الإسباني سيزار أزبليكويتا اليوم الجمعة، أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم، ليسدل الستار بذلك على مسيرة امتدت لعقدين من الزمن.

وقال أزبليكويتا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "سيكون هذا موسمي الأخير كلاعب كرة قدم محترف. بعد سنوات عديدة عشت فيها حلمي، أشعر أن الوقت قد حان لبدء فصل جديد في حياتي".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غوارديولا يغادر تدريب مانشستر سيتي ويتسلم منصبا جديدا

غوارديولا يغادر تدريب مانشستر سيتي ويتسلم منصبا جديدا list 2 of 2 مايكل كاريك باق في مانشستر يونايتد end of list

وأضاف: "أنا ممتن لكل لحظة: الانتصارات، والهزائم الصعبة، والتحديات، والأهم من ذلك كله، الأشخاص الذين قابلتهم والصداقات التي كونتها في مشواري".

وتابع: "إلى زملائي والمدربين وجميع أعضاء الطاقم في جميع الأندية التي حالفني الحظ بالانضمام إليها، أشكركم على مساعدتي في التطور كشخص وكلاعب كل يوم".

ويلعب أزبليكويتا حاليا في صفوف نادي إشبيلية الإسباني الذي انضم إليه في أغسطس/آب 2025 بصفقة انتقال حر.

كما لعب صاحب (36 عاما) في صفوف أوساسونا، وأولمبيك مرسيليا، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد، وكانت أبرز وأطول فترة في مسيرته مع تشيلسي.

وشارك في 508 مباريات خلال 11 عاما قضاها مع النادي اللندني، وأصبح أول لاعب يفوز بجميع الألقاب الكبرى معه.

وفاز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، ودوري أبطال أوروبا، وحقق لقبين في الدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.

كما أن مشاركته في 13 مباراة نهائية كبرى مع تشيلسي لا تزال رقما قياسيا في تاريخ النادي.

وانضم أزبليكويتا إلى أتلتيكو مدريد في عام 2023، وقضى معه موسمين قبل الانتقال إلى إشبيلية العام الماضي، وشارك معه في 16 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وخاض أزبليكويتا 44 مباراة مع إسبانيا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2014 و2018 و2022.