بين يوفنتوس 2020 والنصر 2026.. رحلة رونالدو لمعانقة لقب الدوري الثامن بمسيرته الأسطورية

كومبو: رونالدو من اليمين Serie A - Juventus v AS Roma +++ RIYADH, SAUDI ARABIA - MAY 21: Cristiano Ronaldo of Al Nassr celebrates with the Saudi Pro League Trophy following the Saudi Pro League match between Al Nassr and Damac at Al Awwal Park on May 21, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
رونالدو بين كأسي الدوري الإيطالي والسعودي (رويترز)
Published On 22/5/2026
آخر تحديث: 02:21 (توقيت مكة)

أنهى الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف وقائد نادي النصر، غياباً شخصياً عن منصات تتويج الدوريات المحلية دام لستة أعوام كاملة، بعدما قاد "العالمي" رسميّاً لمعانقة لقب دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم (2025-2026) في ليلة درامية حبست الأنفاس.

وتكفل رونالدو بتسجيل هدفين من رباعية النصر في شباك ضمك (4-1) خلال الجولة الختامية للمسابقة، ليؤمن الصدارة التاريخية للفريق برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين قطعت الطريق على المطارد المباشر والغريم التقليدي نادي الهلال.

النصر ينهي عجاف السنوات السبع

وجاء هذا التتويج ليفك عقدة مشتركة للنادي واللاعب معاً؛ فنادي النصر نجح في استعادة بريق درع الدوري الغائب عن خزائنه منذ 7 سنوات كاملة، وتحديداً منذ آخر تتويج له في موسم (2018-2019) قبل دخول الفريق في دوامة وصافة غريمه الهلال.

في المقابل، تذوق "صاروخ ماديرا" طعم الذهب المحلي مجدداً بعد صيام شخصي طويل عن ألقاب الدوري امتد لست سنوات؛ إذ يعود آخر لقب دوري حققه الدون إلى موسم (2019-2020) عندما توج بطلاً للدوري الإيطالي "الكالتشيو" بقميص نادي يوفنتوس.

رونالدو يقبل كأس الدوري الإيطالي مع يوفنتوس الذي توج به في 2020 (رويترز)

لقب الدوري الثامن في رصيد رونالدو

وبهذا الإنجاز السعودي، أضاف رونالدو لقب الدوري الثامن إلى سجله الإعجازي الفريد في مسيرته الاحترافية عبر قارات العالم، موزعة على كبرى الدوريات الأوروبية والعربية على النحو التالي:

  • مانشستر يونايتد الإنجليزي: 3 ألقاب في "البريميرليغ".
  • ريال مدريد الإسباني: لقبان في "الليغا".
  • يوفنتوس الإيطالي: لقبان في "السيري آ".
  • النصر السعودي: لقب وحيد في "دوري روشن".

وشهدت ليلة "الأول بارك" امتزاج الفرح الباكي بقرع الطبول من النجم البرتغالي، الذي أثبت في سن الحادية والأربعين أنه جاء للملاعب السعودية لكتابة التاريخ وإعادة النصر إلى قمة الهرم الكروي في المملكة.

المصدر: الألمانية

