مايكل كاريك باق في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعيين مايكل كاريك مدربا للفريق بعقد لمدة عامين.

وقال النادي في بيان "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان أن مايكل كاريك سيواصل مهامه مدربا للفريق الأول للرجال، بعد توقيعه عقدا جديدا يمتد حتى عام 2028".

وأكد مانشستر يونايتد اليوم الجمعة أن كاريك سوف يصبح المدير الفني السابع للفريق منذ اعتزال أيقونة النادي أليكس فيرغسون عام 2013.

وعاد كاريك إلى يونايتد كمدرب مؤقت في يناير/كانون الثاني خلفا للبرتغالي روبن أموريم المقال من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وقال كاريك: "خلال الشهور الخمسة الماضية، أظهرنا ما يمثله نادينا، وهو المرونة سويا والعزيمة على النجاح… الآن حان الوقت للمضي قدما مرة أخرى ولدينا طموح وهدف".

وأضاف: "هذا النادي وجماهيره يستحقون أن نتحدى من أجل الوصول إلى أهم البطولات، ولن نتوقف مطلقا".

أعاد الروح ليونايتد

ومنذ توليه المسؤولية، لم يقتصر عمل كاريك على تعديل الخطط التكتيكية، بل شرع في إعادة بناء عقلية الفريق وروح اللاعبين، لتصبح غرفة الملابس مكانا للتركيز والانضباط، بعيدا عن التوتر والارتباك الذي ساد في الفترات السابقة.

وتخطى كاريك (44 عاما) التوقعات منذ توليه تدريب النادي خلفا للبرتغالي روبن أموريم، لما تبقى من الموسم، حيث قاد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وقد ساهم هذا النجاح في تحويل كاريك من مدرب مؤقت إلى الرجل الذي ترغب جماهير يونايتد في قيادته فريقها للموسم المقبل.

وقال جايسون ويلكوكس، مدير الكرة في يونايتد، إن "مايكل استحق تماما فرصة الاستمرار في قيادة فريق الرجال. خلال الفترة التي تولى فيها هذا الدور، شاهدنا نتائج إيجابية على أرض الملعب، لكن الأهم من ذلك نهجا يتماشى مع قيم النادي وتقاليده وتاريخه".

وشدد "لا ينبغي التقليل من شأن إنجازات مايكل في إعادة النادي إلى دوري أبطال أوروبا. لقد كوّن علاقة قوية مع اللاعبين، ويمكنه أن يفخر بثقافة الانتصارات في كارينغتون (مقر النادي) وداخل غرفة الملابس، وهي ثقافة نواصل العمل على ترسيخها".