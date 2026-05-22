رسميا.. غوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي ويوجه رسالة وداع مطولة

وضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا حدًا لمسيرته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي والتي امتدت لعقد كامل أحرز خلالها 20 لقبًا منذ عام 2016، وذلك عقب نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أعلن الجمعة ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ومن المقرر إقامة موكب احتفالي الاثنين في شوارع مانشستر في وداع مهيب للمدرب الإسباني.

وقال غوارديولا (55 عامًا) الذي سيقود سيتي للمرة الأخيرة أمام أستون فيلا الأحد "في أعماقي، أعلم أن الوقت قد حان" للرحيل، مؤكدًا أنه سيشغل دور سفير لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وستكون مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد أستون فيلا هي مباراته الأخيرة بعد 10 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني.

منذ تعيينه عام 2016، أشرف المدرب البالغ من العمر 55 عامًا على تحقيق 20 لقبًا، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

رسالة وداع

في رسالة وداع مطولة، قال غوارديولا: "عندما وصلت، كانت أول مقابلة لي مع نويل غالاغر. خرجت وأنا أفكر: حسنًا… نويل هنا؟ سيكون هذا ممتعًا. ويا لها من أوقات رائعة قضيناها معًا".

وأضاف "لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، ولكن في أعماقي، أعلم أن هذا هو وقتي".

وتابع "لا شيء يدوم، لو كان كذلك لكنتُ هنا. ما يدوم هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنّه لمانشستر سيتي. هذه مدينة بُنيت بالعمل. بالكد والاجتهاد. تراه في لون الطوب. من أناس بدأوا العمل مبكرًا، وبقوا حتى وقت متأخر. المصانع. عائلة بانكهيرست. النقابات. الموسيقى. ببساطة، الثورة الصناعية وكيف غيّرت العالم. وأعتقد أنني فهمت ذلك، وكذلك فريقي. لقد عملنا. عانينا. كافحنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا الخاصة".

واختتم حديثه قائلًا: "نويل… كنتُ محقًا. لقد كان الأمر ممتعًا للغاية. أحبكم جميعًا".