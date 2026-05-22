شاهد.. رونالدو يذرف دموع الفرح ويدق "الطبول" احتفالا بالدوري السعودي

عاش الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، ليلة درامية وتاريخية بكل المقابيس، امتزجت فيها دموع الفرح الهستيري بقرع طبول النصر، عقب قيادته "العالمي" للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين مساء الخميس، إثر فوز عريض على ضمك بنتيجة (4-1) في الجولة الختامية للمسابقة.

وحسم النصر اللقب رسمياً بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة في صدارة جدول الترتيب، ليعلن نفسه بطلاً لأقوى نسخ الدوري السعودي، ويفك العقدة المحلية التي لازمت رونالدو منذ انضمامه إلى قلعة ميت عقبة الرياضية.

رونالدو يذرف دموع الفرح ويدق "الطبول"

شهدت المباراة لقطة عاطفية لافتة جذبت أنظار الملايين حول العالم؛ ففور تسجيله الهدف الرابع لفريقه (وهدفه الشخصي الثاني في اللقاء)، لم يتمكن النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً من تمالك نفسه، لينفجر بالبكاء وتذرف عيناه الدموع الغزيرة فوق أرضية ملعب "الأول بارك".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة بكثافة، والتي تصدرت "التريند" العالمي سريعتً، رونالدو وهو يبكي متأثراً بعمق، بعدما شعر بـ "الارتياح الشديد" لإتمام المهمة بنجاح وفك نحس البطولات المحلية الرسمية، في مشهد يترجم حجم الضغوطات الهائلة التي عاشها الأسطورة البرتغالي مؤخراً.

ولم تتوقف إثارة الليلة عند دموع الفرح؛ بل تحول رونالدو فور إطلاق صافرة النهاية إلى "قائد أوركسترا" المدرجات؛ حيث تفاجأت الجماهير بالنجم البرتغالي وهو يحمل "الطبل" التقليدي ويشارك رابطة مشجعي النصر العزف والقرع وسط أجواء حماسية صاخبة وغير معتادة من نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق.

وقاد رونالدو الهتافات الشهيرة للنادي اللندني-السعودي، محاطاً بزملائه والآلاف من المشجعين الذين احتشدوا في المدرجات لإحياء هذه الليلة الاستثنائية، احتفالاً باللقب الأول لـ "الدون" في الملاعب السعودية، وهو اللقب رقم 35 في مسيرته الاحترافية الإعجازية.