ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو مساء السبت ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واحتل "لوس بلانكوس" المركز الثاني في الترتيب هذا الموسم بفارق كبير خلف غريمه برشلونة (حامل اللقب)، الذي حسم الصراع رسمياً في مباراة "الكلاسيكو" مطلع هذا الشهر، ليتأخر عنه الملكي حالياً بفارق 11 نقطة كاملة.

في المقابل، تراجع أتلتيك بلباو إلى المركز الثاني عشر، ليتأكد غياب الفريق الباسكي عن المسابقات الأوروبية في عامي 2026-2027، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المربع الذهبي وشارك في دوري أبطال أوروبا هذا العام.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

تقام المباراة مساء السبت 23 مايو/أيار على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

بي إن سبورت beIN SPORT

مواجهة الوداع على مقاعد البدلاء

ستكون مباراة السبت بمثابة "رقصة الوداع" لكلا المدربين؛ حيث تنتهي مسيرة ألفارو أربيلوا كمدير فني لريال مدريد، وسط تقارير تؤكد الإعلان الرسمي عن عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى "البرنابيو" الأسبوع المقبل خلفاً له.

على الجانب الآخر، يخوض إرنستو فالفيردي (62 عاماً) مباراته الأخيرة على رأس الجهاز الفني لأتلتيك بلباو، حيث تم تأكيد رحيله هذا الصيف وتعيين الألماني إيدين تيرزيتش بدلاً منه بعقد يمتد حتى صيف 2028، في أول تجربة لتيرزيتش منذ مغادرته بوروسيا دورتموند في يونيو/حزيران 2024.

الأرقام والغيابات تعيد تشكيل الحسابات

يدخل ريال مدريد اللقاء بعد فوزه الأخير على إشبيلية (1-0)، معتمداً على صلابته المعتادة على أرضه؛ حيث حصد 46 نقطة في "البرنابيو" من 18 مباراة، ولا يتفوق عليه في هذا الجانب سوى برشلونة (57 نقطة).

تاريخياً، يمتلك الملكي تفوقاً كاسحاً بـ 125 انتصاراً من أصل 249 مواجهة جمعت الفريقين، كما أن بلباو لم يذق طعم الفوز في "البرنابيو" منذ يناير/كانون الثاني 2021.

أما الضيوف فيدخلون المواجهة بعد تعادل مخيب أمام سيلتا فيغو (1-1) أنهى آمالهم الأوروبية، حيث حصد الفريق نقطة واحدة فقط من آخر ثلاث مباريات.

ورغم قدرة بلباو على اللحاق بخيتافي السابع (48 نقطة)، فإن حسابات المواجهات المباشرة تحرمه من أي أمل أوروبي.

غيابات مؤثرة

يفتقد ريال مدريد لخدمات نجمه فينيسيوس جونيور الذي غادر للالتحاق بمعسكر منتخب البرازيل استعداداً لكأس العالم 2026، كما يغيب للإصابة كل من: رودريغو وأردا غولر وإيدر ميليتاو وفيرلاند ميندي.

في المقابل، تنفس أربيلوا الصعداء بعد تعافي القائد فيديريكو فالفيردي من إصابة الرأس التي تعرض لها إثر صدام مع زميله تشواميني.

من جهته، يعاني بلباو من غيابات مؤثرة، حيث يتأكد غياب نيكو ويليامز وأويهان سانسيت للإصابة، ويوري بيرشيش للإيقاف، في حين تحوم الشكوك حول جاهزية داني فيفيان وبينات برادوس وأوناي غوميز وأوناي إيغيلوز.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام أتلتيك بلباو (4-3-3)

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، أنطونيو روديغر، دينيس هويسن، فران غارسيا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريليان تشواميني، جود بيلينغهام

خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فرانكو ماستانتونو

التشكيلة المتوقعة لبلباو أمام ريال مدريد (4-2-3-1)