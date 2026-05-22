كيف دشن رونالدو ثورة استقدام نجوم أوروبا للدوري السعودي ونقله إلى شاشات العالم؟

استغرق تحقيق البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لقب محلي في السعودية نحو 40 شهرا. وتوج "سي آر 7″، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بلقب الدوري بقميص النصر، بعدما كان فاتح باب انتقالات نجوم كرة القدم إلى المملكة مطلع 2023 وركيزة مشروعها الرياضي.

ابن جزيرة ماديرا، القادم بصفقة انتقال حر في يناير/كانون الثاني 2023 قُدّرت بـ200 مليون يورو (نحو 235 مليون دولار) لمدة عامين ونصف قبل تجديدها في يونيو/حزيران 2025 لعامين إضافيين، تمكن بعمر 41 عاما من اقتناص اللقب على حساب الهلال المتوج 6 مرات في العقد الأخير بفارق نقطتين في المرحلة الأخيرة، وذلك بعد منافسة شرسة.

"أحد أفضل 5 دوريات في العالم"

لكن قدوم رونالدو إلى النصر بعد انتهاء مونديال قطر، لم يكن مجرد صفقة رياضية، بل شكل نقطة تحول في صورة الدوري السعودي عالميا، ولو أنه لم يصبح "أحد أفضل 5 دوريات في العالم" كما ردد الدون مرارا.

فبعد مسيرة زاخرة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، أحرز خلالها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، عزز قدوم اللاعب صاحب الأرقام القياسية، فكرة انتقال نجوم آخرين إلى المملكة، على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيمة، خصوصا بفعل العروض المغرية من الدوري السعودي كما وسع دائرة متابعة دوري روشن حتى خارج المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث وصلت متابعة مبارياته مع النصر إلى الشرق والغرب وبينهما أوروبا التي طالما صال وجال على ملاعبها.

أرقامه التهديفية، قيادته داخل المستطيل الأخضر، وشخصيته التنافسية، كلها عناصر أسهمت في دفع النصر نحو منصة التتويج، خصوصا بعد قدوم مواطنه المدرب المخضرم جورجي جيسوس.

وأضاف رونالدو فصلا جديدا إلى مسيرته الاستثنائية، وهو إنجاز يتجاوز مجرد لقب محلي ليحمل أبعادا رياضية واقتصادية وثقافية أوسع، خصوصا في سياق التحولات الكبيرة التي تشهدها السعودية.

كما لعب دورا في تطوير البنية الاحترافية للأندية، سواء من حيث الاستعداد البدني أو الانضباط التكتيكي، وهو إرث قد يستمر حتى بعد انتهاء تجربته.

اجتماعيا، كان لرونالدو تأثير واضح في التفاعل مع الجمهور المحلي، من حيث احتفاله بالأهداف الذي بات علامة غزت العالم، ظهوره في الفعاليات بالملابس السعودية التقليدية، ومشاركته في بعض المبادرات المجتمعية.

وقال رونالدو بعد إطلاق جدول فعاليات السعودية الاستثنائي في 2025 "أعتز كثيرا بمرافقة السعودية في رحلتها الطموحة نحو ترسيخ موقعها منصة عالمية كبرى لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية الدولية".

رونالدو: أنتمي إلى السعودية

مع أكثر من 660 مليون متابع على "إنستغرام"، شارك لحظاته الرياضية والعائلية.

لكن هذه الأشهر لم تمر من دون "دراما" صنعها رونالدو بنفسه، وهو الذي أصبح واجهة الرياضة والسياحة في المملكة و"جزءا من المشروع الكبير".

كان النصر متصدرا قبل قدوم رونالدو منتصف موسم 2023، لكنه حل وصيفا للاتحاد ثم وراء الهلال في 2024 وثالثا في 2025. لكن الحال تغير في الموسم الثالث مع إحراز الدوري، رغم خسارة نهائي دوري أبطال آسيا 2 الرديفة في القارة، علما أن كريستيانو أحرز لقب بطولة الأندية العربية في 2023.

ورغم نجاح هذا الموسم، لم تخلُ الأجواء من "الدراما". فقد غاب رونالدو فجأة عن النصر لـ3 مباريات في منتصف الموسم، إذ "أضرب" معترضا على تعاقدات ناديه في سوق الانتقالات الشتوي، رغم تعزيز صفوف الفريق الأصفر بمواطنه جواو فيليكس والفرنسي كينغسلي كومان.

لكن "إضراب" رونالدو لم يستمر طويلا، وقال بعد عودته إنه "سعيد جدا. كما أقول دائما، أنا أنتمي إلى السعودية. إنه بلد رحّب بي بشكل رائع، وكذلك بعائلتي وأصدقائي".

رونالدو: السعودية ليست نهاية مسيرتي

خلال المؤتمر الصحافي لتقديمه قبل 3 سنوات، أكّد رونالدو أن قدومه إلى السعودية "ليس نهاية مسيرتي". وبالفعل أحرز لقب هداف الدوري مرتين في 2023 و2024. وفي العام الماضي، عبّر عن مدى سعادته في المملكة قائلا "سعداء هنا في السعودية. نريد العيش فيها ونكمل حياتنا فيها".

والسعودية الطامحة في أن تصبح قوّة رياضية عالمية، تستضيف منذ 2020 رالي دكار، جولة من سباقات فورمولا 1 منذ 2021، وأطلقت بطولات للغولف واحتضنت نزالات نخبوية في الملاكمة، لكنها تخلت أخيرا عن رعاية دوري ليف غولف الانفصالي.

ستستضيف كأس آسيا 2027 في كرة القدم ودورة الألعاب الآسيوية 2034، فيما يعد تنظيمها منفردة لكأس العالم في كرة القدم عام 2034 أكبر حدث رياضي في تاريخها، في خطوة توجت إستراتيجية المملكة الغنية بالنفط لتلطيف صورتها النمطية من خلال الاستثمار في الرياضة والسياحة والثقافة.

وعلى أعتاب مشاركة أخيرة في كأس العالم، واعتزال قريب متوقع، يتبقى أمام رونالدو هدفان رئيسيان: تتويج بلقب المونديال مع منتخب البرتغال، وتجاوز حاجز تسجيل 1000 هدف في مسيرته الاحترافية الخارقة، علما أنه هز الشباك 973 مرة حتى مايو/أيار 2026.