الجزائري حاج موسى يحصد جائزة مرموقة في الدوري الهولندي

تُوّج الجناح الجزائري أنيس حاج موسى بجائزة أفضل لاعب في مايو/أيار في الدوري الهولندي الممتاز، وذلك للمرة الأولى في مسيرته، بعد تألقه مع نادي فينورد روتردام.

وقدّم حاج موسى نهاية موسم قوية مع فينورد، إذ ساهم بعد الفوز على فورتونا سيتارد (2-1) في ضمان فريقه بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا عقب التعادل مع ألكمار (1-1)، قبل إنهاء الموسم بانتصار على بي إي سي زفوله (2-0).

وسجّل اللاعب الجزائري البالغ من العمر 24 عاما أمام ألكمار وزفوله، كما أحرز هدفي فريقه في المباراة الأخيرة. ورفع بذلك رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفا و6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري، في أفضل موسم تهديفي له على الإطلاق.

كما تصدّر حاج موسى عدة إحصائيات هجومية في مايو/أيار، أبرزها عدد اللمسات داخل منطقة جزاء المنافس (33)، وعدد العرضيات (34)، فيما صنع ثاني أكبر عدد من الفرص (13). كذلك قام بـ15 مراوغة، وكان من أكثر اللاعبين مساهمة في المحاولات الهجومية بـ22 محاولة، بالتساوي مع غيفاي زيخييل.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها حاج موسى بجائزة لاعب الشهر في الدوري الهولندي، ليصبح ثالث لاعب من فينورد ينالها هذا الموسم بعد جوردان بوس في سبتمبر/أيلول وأياسي أويدا في أكتوبر/تشرين الأول.

وتعتمد الجائزة على إحصائيات شركة "أوبتا"، التي تأخذ بعين الاعتبار أكثر من 60 مؤشرا مختلفا، كما تُستخدم هذه البيانات أيضا في اختيار لاعب الموسم، الذي سيتم الإعلان عنه يوم 25 مايو/أيار خلال حفل جوائز الدوري الهولندي.

وتبعث هذه الجائزة برسالة قوية إلى مدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، مع بدء استعداداتهم لكأس العالم التي ستقام الشهر القادم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.