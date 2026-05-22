بعد 40 عاما.. الأرجنتين تحتفي بـحكم تونسي غير تاريخ مونديال 1986

احتفت سفارة الأرجنتين بتونس بالحكم التونسي علي بن ناصر الذي أدار المباراة الشهيرة بين الأرجنتين وإنجلترا في دور الثمانية ببطولة كأس العالم 1986 في المكسيك.

وكرمت السفارة حكم المباراة الشهيرة قبل شهر من ذكراها الأربعين التي توافق يوم 22 حزيران/يونيو عام 1986.

وقال السفير الأرجنتيني خوزي ماريا اربيلا "أردنا تكريم علي بن ناصر. نحن على بعد أيام من ذكرى المباراة التي وحدت البلدين وأيضا نحن نقيم سلسلة أنشطة احتفالا بالذكرى 65 للعلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".

وحضر التكريم في السفارة شخصيات من قطاع الرياضة في تونس إلى جانب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم.

وأحرز الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا أحد أكثر أهدافه إثارة للجدل في مشواره الكروي، مستخدما يده في ارتقاء مع الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون دون أن يتفطن الحكم إلى حركته.

وقال بعد المباراة إن "يد الله" هي من أحرزت الهدف.

وسجل مارادونا في المباراة أيضا "هدف القرن" عندما راوغ من منتصف الملعب أكثر من لاعب بما في ذلك الحارس قبل أن يودع الكرة في الشباك.

وصرح الحكم التونسي عبد الناصر إنه لم ير حركة مارادونا ولكنه اعتمد على حكم الخط في احتساب الهدف.

وكان أسطورة الكرة الأرجنتينية الذي توفي عام 2020، زار الحكم التونسي في بيته بتونس عام 2015.