لم يلمسوا الكرة لكنهم سحروا توخيل.. كيف اختار مدرب "الأسود الثلاثة" تشكيلته لكأس العالم؟

كشف مدرب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الألماني توماس توخيل، عن اللحظة التي عرف فيها هوية اللاعبين الذين سينضمون إلى تشكيلته النهائية لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح مدرب "الأسود الثلاثة" أنه بعد الفوز العريض للفريق على صربيا بنتيجة 5-0، تركت مجموعة صغيرة من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء انطباعا إيجابيا للغاية لديه.

تمارين الركض في الظلام

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التقارير تشير إلى أن خمسة لاعبين كانوا يقومون بتمارين ركض إضافية بعد غروب الشمس عقب نهاية المباراة في تاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2025.

وفي هذا الصدد، قال توخيل: "بعد الفوز 5-0 على صربيا، كان خمسة من اللاعبين الذين لم يشاركوا يركضون في الظلام بعد المباراة". وأضاف: "لم يكونوا يعلمون أننا رأينا ذلك"، مشددا مرة أخرى على أن فترة الخريف كانت هي اللحظة الحاسمة في خياراته.

وتابع المدرب الألماني قائلاً: "لم يكن أي منهم يشتكي أو يتهامس بشأن عدم مشاركتهم. كان هذا هو الشيء الذي تتمنى رؤيته، وأردنا البقاء مع هذه المجموعة".

وأضاف توخيل: "لقد فتحنا الباب في مارس/آذار الماضي، وأعطينا الجميع فرصة، ولكن يتعين عليك اتخاذ القرارات الصعبة".

مواصفات اللاعبين وتخمينات الأسماء

وفقاً للتفاصيل، فإن هذا الموقف ترك لتوخيل الكثير من الأمور ليفكر فيها ويزنها بينما يواصل مسعاه الرامي لتقليص اختيارات تشكيلته لتصل إلى 26 رجلا فقط، حيث أوضح أنه بحاجة إلى لاعبين ذوي "ملفات تعريفية وخصائص مختلفة".

وذكرت صحيفة "ذا صن" أنها تعتقد أن هؤلاء اللاعبين الخمسة هم على الأرجح:

دان بيرن

جاريل كوانساه

إيبيريشي إيز

روبن لوفتوس-شيك

مورغان غيبس-وايت

وحسب الصحيفة، فقد أثبت هؤلاء اللاعبون احترافيتهم ومواقفهم الإيجابية، إلى جانب استعدادهم لوضع مصلحة التشكيلة والمجموعة في المقام الأول، من دون أن يعلموا حتى أن مدربهم كان يراقب تحركاتهم.

ويعني هذا الأمر أيضاً أن توماس توخيل كان قد اتخذ بعض القرارات الكبيرة قبل أشهر مضت، وليس فقط بناءً على المباريات التي لُعبت مؤخراً.

وعلى الرغم من أنه كان قد فتح الباب في مارس/آذار الماضي، وقام بمتابعة وتقييم الجميع مرة أخرى، إلا أنه كان قد علم بالفعل مسبقا بمن يمكنه الوثوق به داخل التشكيلة.

الوحدة ستقود إنجلترا للتتويج

وفي وقت سابق الجمعة، أقر توخيل بأن التشكيلة التي ⁠⁠سيصطحبها إلى ⁠⁠كأس العالم قد تفتقر إلى العنصر المثير الذي ميز تشكيلات إنجلترا السابقة، لكن بالنسبة للمدرب الألماني، ⁠⁠فإن الأمر كله يتعلق بالتناغم بين اللاعبين.

ومنذ توليه المسؤولية في يناير/كانون الثاني 2025، لم يظُهر توخيل أي ميل في اختيار اللاعبين ⁠⁠على أساس سمعتهم، وكان ذلك واضحا عندما كشف عن قائمته التي ضمت 26 في استاد ويمبلي اليوم الجمعة.

وغاب عن القائمة لاعبون مثل فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، الذي بدأ المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2024، وكول بالمر ‌‌لاعب تشيلسي، الذي سجل هدفا في تلك المباراة، والمدافع القوي هاري مغواير وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ريال مدريد.

لا يزال هناك قائمة من المواهب مثل القائد هاري كين وجود بيلينغهام لاعب ريال مدريد وديكلان رايس وبوكايو ساكا لاعبي أرسنال المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن ضم مهاجم الأهلي السعودي إيفان توني وجد سبينس لاعب توتنهام هوتسبير ولاعب وسط برنتفورد ⁠⁠المخضرم جوردان هندرسون، ونوني مادويكي لاعب أرسنال وجاريل ⁠ ⁠كوانساه لاعب باير ليفركوزن سيثير الدهشة.

ولا يملك تسعة من لاعبي التشكيلة أي خبرة سابقة في البطولة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن تشكيلة توخيل مباشرة على التطبيق الرسمي لمنتخب إنجلترا على أنغام أغنية Come ⁠⁠Together "هيا معا" أو (كوم توجيزر – الشهيرة لفرقة البيتلز).

وقال المدرب الألماني (52 عاما) إن مفتاح إنهاء انتظار إنجلترا الذي ⁠⁠دام 60 عاما لتكرار فوزها الوحيد ⁠⁠بكأس العالم هو الوحدة.