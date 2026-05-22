أوديغارد وهالاند يقودان النرويج في المونديال.. وتدخل ملكي يحسم معضلة حراسة المرمى

انضم ساندر تانغفيك حارس مرمى هامبورغ، الذي لم يسبق له المشاركة في كأس العالم لكرة القدم عام 2026، وذلك بعد معضلة في اختيار اللاعبين استلزمت موافقة نهائية من الملك هارالد.

بخلاف ذلك، لم تشهد التشكيلة مفاجآت تذكر، إذ سيقود النرويج قائدها مارتن أوديغارد، الذي فاز مؤخرا بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال، وإرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي.

حارس جديد

واستدعى ستوله سولباكن الحارس تانغفيك في التشكيلة المكونة من 26 لاعباً إلى جانب المخضرمين أوريان نيلاند وإيغيل سيلفيك، بعد تكهنات إعلامية مكثفة بشأن حراسة‌ المرمى، عقب إعلان فريد عن التشكيلة قدمه العاهل النرويجي عبر مقطع فيديو مسجل مسبقا.

ويأتي اختيار اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ليختتم عملية اختيار حراس المرمى الفوضوية التي تسببت فيها إصابة ماتياس

دينغلاند لاعب نادي بران، ورفض الاتحاد الدولي (الفيفا) طلب تغيير الجنسية الذي تقدم به نيكيتا هايكن حارس مرمى فريق بودو/غليمت، مما جعل تانغفيك اللاعب الوحيد في التشكيلة الذي لم يسبق له المشاركة في أي مباراة دولية.

خط الهجوم يتعزز

وتعززت خيارات خط الوسط والهجوم بانضمام ينس بيتر هاوغي وتيلو آسغارد. وجاء اختيارهما على حساب استبعاد لاعبين بارزين، بما في ذلك آرون دونوم جناح تولوز وفليكس هورن ميهره من فريق بران، اللذين غابا عن تشكيلة النرويج في النهائيات رغم مشاركتهما في التصفيات.

وتلعب النرويج في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا والسنغال والعراق، فيما أُطلق عليه (مجموعة الموت) في البطولة.

تشكيلة النرويج:

حراس المرمى: أوريان نيلاند (إشبيلية) وإيغيل سيلفيك (واتفورد) وساندر تانغفيك (هامبورغ).

لاعبو الوسط: مارتن أوديغارد (أرسنال) وساندر بيرغ (فولهام) وفريدريك أورسنيس (بنفيكا) وباتريك بيرغ (بودو/غليمت) وكريستيان تورستفيدت (ساسولو) ‌‌ومورتن ‌‌تورسبي (كريمونيزي) وتيلو آسغارد (رينجرز).

مارتن أوديغارد (أرسنال) وساندر بيرغ (فولهام) وفريدريك أورسنيس (بنفيكا) وباتريك بيرغ (بودو/غليمت) وكريستيان تورستفيدت (ساسولو) ‌‌ومورتن ‌‌تورسبي (كريمونيزي) وتيلو آسغارد (رينجرز). المهاجمون: إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) وألكسندر سورلوث (أتليتيكو مدريد) ويورغن ستراند لارسن (كريستال بالاس) وأنطونيو نوسا (لايبزيغ) وأوسكار بوب (فولهام) وأندريس شيلدروب (بنفيكا) وينس بيتر هاوغي (بودو/غليمت).