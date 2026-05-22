برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يسعى برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026، إلى إنهاء مسيرته بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا ثقيلا على ملعب "ميستايا" مساء السبت، لمواجهة فالنسيا في الجولة الختامية من "الليغا".

وكان الفريق الكتالوني قد حسم اللقب رسميا قبل ثلاث جولات من النهاية، وتحديدا منذ فوزه في "الكلاسيكو" على ريال مدريد (2-0) في 10 أبريل/نيسان الماضي. في المقابل، يدخل فالنسيا اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد يجعله على بُعد نقطتين فقط من خيتافي السابع، في صراع شرس لانتزاع بطاقة التأهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

موعد مباراة فالنسيا ضد برشلونة

تقام المباراة يوم السبت 23 مايو/أيار على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر ومصر، الحادية عشرة (23:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة

بي إن سبورت beIN SPORT

طموح "الخفافيش" يصطدم بعقدة "البلوغرانا"

يعيش فالنسيا، تحت قيادة مدربه كارلوس كوربيران، فترة إيجابية؛ حيث حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، آخرها الفوز المثير على ريال سوسيداد (4-3)، ليحافظ على آماله الأوروبية حتى الرمق الأخير، محققاً طفرة ملحوظة مقارنة بالموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر.

ومع ذلك، يصطدم طموح "الخفافيش" بعقدة تاريخية ورقمية مرعبة أمام برشلونة؛ إذ لم يتذوق فالنسيا طعم الفوز على الفريق الكتالوني في "الليغا" على ملعب ميستايا منذ يناير/كانون الثاني 2020.

ويمتلك البارسا سجلاً خالياً من الهزائم في آخر 12 مواجهة جمعت الفريقين في مختلف المسابقات، فضلا عن استقبال شباك فالنسيا 18 هدفا في آخر ثلاث مباريات جمعتهما، بما فيها الخسارة القاسية بسداسية نظيفة في ذهاب هذا الموسم.

عيون برشلونة على ختام ذهبي وتحضيرات للصيف

يدخل رجال المدرب الألماني هانسي فليك المواجهة بنشوة الفوز الأخير على ريال بيتيس (3-1)، وهو الفوز الذي رفع رصيد الفريق إلى 94 نقطة، متقدماً بفارق 11 نقطة عن غريمه ريال مدريد.

ويسعى فليك لتفادي خسارة ثانية تواليا خارج الديار بعد تعثره السابق أمام ألافيس، معتمداً على أفضل سجل للفريق خارج ملعبه هذا الموسم (37 نقطة من 18 مباراة).

ويطمح فليك، الذي أضاف لقب الدوري إلى كأس السوبر الإسباني هذا العام، إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة، قبل الدخول في سوق انتقالات صيفية يُتوقع أن تكون حافلة بالنشاط لتعزيز صفوف النادي وتدعيم المكتسبات المحلية.

الغيابات

يفتقد فالنسيا بشكل مؤكد خدمات المدافع الموقوف إيراي كوميرت، ومختار دياخابي المصاب، وسط شكوك تحيط بجاهزية خوسيه غايا، ديميتري فولكييه، ولوكاس بلتران.

أما في معسكر برشلونة، فيغيب اليافع لامين جمال (أوتار الركبة) وفيرمين لوبيز، لكن فليك تلقى دفعة معنوية هائلة بعودة الثلاثي ماركوس راشفورد، فرينكي دي يونغ، وفيران توريس إلى التدريبات وجاهزيتهم للمشاركة.

كما يبرز اللقاء كوداعية محتملة للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يملك سجلاً مرعباً أمام فالنسيا بـ 9 أهداف في 6 مواجهات.

التشكيلة المتوقعة لفالنسيا أمام برشلونة (4-4-2)

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي

خط الدفاع: تييري ريندال، سيزار تاريغا، أوناي نونيز، خيسوس فاسكيز

خط الوسط: لويس ريوخا، ساندرو أوغرينيتش، داني رودريغيز، إكسافي رامازاني

خط الهجوم: ممادو وار، فوتشيني هارد

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام فالنسيا (4-3-3)