خطة تعويض ليفاندوفسكي في برشلونة.. الموهبة المصرية تحت أنظار فليك

في وقت يتأهب فيه نادي برشلونة لإعادة رسم خارطة خط هجومه بعد الاستقرار على رحيل المخضرم روبرت ليفاندوفسكي والمغادرة المحتملة لماركوس راشفورد، تتجه الأنظار نحو منجم مواهب الأكاديمية "لاماسيا" لملء هذا الفراغ، تزامنا مع مساعي النادي للعودة إلى قاعدة التعاقدات المالية (1:1) للسيطرة محليا وقاريا.

في هذا السياق، يبرز اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، كواحد من أكثر المفاجآت المدوية وغير المتوقعة في أروقة النادي الكاتالوني هذا العام، بعد أن شهدت قيمته السوقية ارتفاعا صاروخيا في غضون أسابيع معدودة.

ضمن حسابات هانسي فليك

اللاعب الذي انضم الشتاء الماضي إلى فريق الشباب (Juvenil A) قادما من الأهلي المصري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، لم يستغرق الكثير من الوقت لترك بصمته.

وأقنعت أهداف الموهبة المصرية الحاسمة وقدرته المذهلة على التأقلم إدارة النادي بتفعيل بند الشراء النهائي، في صفقة يراها برشلونة "استثمارا رابحا بامتياز" بعد أن بدأت أندية أوروبية كبرى تستفسر عن وضعه.

الصعود الصاروخي للنجم المصري عززه الاستدعاء لتمثيل منتخب مصر في نهائيات كأس العالم هذا الصيف، وهو ما لفت إليه أنظار المدير الفني للفريق الأول هانسي فليك.

ويتابع المدرب الألماني الأخير تطور حمزة عن كثب، واستقر على ضمه لفترة الإعداد للموسم الجديد ليكون أحد الخيارات التعويضية في مركز رأس الحربة الصريح بعد رحيل ليفاندوفسكي.

شهادة مدريدية

هذا التوهج أكده مانولو روميرو، كشاف المواهب السابق لريال مدريد، عبر البرنامج الشهير "إل بار دي سيكي رودريغيز"،

وصرح يوم الخميس قائلا: "يوجد لاعبان في أكاديمية الشباب أرشحهما لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد"، مسلطا الضوء على اللاعبين الذين تم تجاهلهم في التوقعات لتعزيز هجوم برشلونة.

وأضاف: "أحدهما إبراهيم ديارا، المصاب حاليا، وأعتقد أنه لاعب استثنائي"، معربا عن أسفه للإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.

وأكد قائلا: "كان من الواضح أنه مهيأ للفريق الأول"، مدركا تماما إمكانيات الجناح المالي الشاب البالغ من العمر 19 عاما فقط.

أما رهان روميرو الآخر لمستقبل برشلونة فهو أصغر سنا حيث صرح قائلا "حمزة المصري مهاجم يبدو واعدا للغاية"، وقد لاقى هذا التصريح استحسانا بالإجماع من المشاركين الآخرين في برنامج "إل بار".