بالفيديو.. العين يتوج بطلا لكأس رئيس الإمارات بفوز كبير على الجزيرة
Published On 22/5/2026
توج فريق العين بطلا لكأس رئيس دولة الإمارات بفوز كبير حققه على حساب الجزيرة بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة.
وسجل الفرنسي نبيل فقير هدف تقدم الجزيرة في الدقيقة 11.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4هداف الدوري القبرصي يصدم جماهير المغرب قبل مونديال 2026
- list 2 of 4شبح الإصابات يطارد النجوم.. من سيغيب عن مونديال 2026؟
- list 3 of 4بعد 40 عاما.. الأرجنتين تحتفي بـحكم تونسي غير تاريخ مونديال 1986
- list 4 of 4إنييستا يستهل مشوراه التدريبي من الملاعب العربية
ليرد العين بهدفين عن طريق المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين 15 و20.
وأضاف الهدف الثالث الغيني عبدالكريم تراوري في الدقيقة 44.
ثم اختتم الرباعية، إريك يورغينس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وكانت المباراة قد شهدت طرد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد حصوله على الإنذار الثاني.
ويعد هذا اللقب هو الثامن للعين والأول له منذ سبع سنوات وتحديدا منذ عام 2018.
المصدر: الجزيرة + وكالات