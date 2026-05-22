بالفيديو.. العين يتوج بطلا لكأس رئيس الإمارات بفوز كبير على الجزيرة

توج فريق العين بطلا لكأس رئيس دولة الإمارات بفوز كبير حققه على حساب الجزيرة بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة.

وسجل الفرنسي نبيل فقير هدف تقدم الجزيرة في الدقيقة 11.

ليرد العين بهدفين عن طريق المغربي سفيان رحيمي في الدقيقتين 15 و20.

وأضاف الهدف الثالث الغيني عبدالكريم تراوري في الدقيقة 44.

ثم اختتم الرباعية، إريك يورغينس في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وكانت المباراة قد شهدت طرد خليفة الحمادي لاعب الجزيرة في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ويعد هذا اللقب هو الثامن للعين والأول له منذ سبع سنوات وتحديدا منذ عام 2018.