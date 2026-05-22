شبح الإصابات يطارد النجوم.. من سيغيب عن مونديال 2026؟

قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، بدأت الإصابات تفرض نفسها بقوة على حسابات المنتخبات الكبرى، بعدما تأكد غياب عدد من أبرز النجوم عن البطولة، في حين يواصل آخرون سباقهم مع الزمن للحاق بالمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بداية من 11 يونيو/حزيران المقبل.

وتلقت منتخبات مثل البرازيل وهولندا وألمانيا واليابان ضربات موجعة بسبب إصابات لاعبين أساسيين، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جاهزية نجوم آخرين قبل انطلاق البطولة.

غيابات مؤكدة تضرب كبار المنتخبات

تلقى المنتخب البرازيلي ضربة قوية بعد تأكد غياب إندريك إستيفاو بسبب إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة أمام مانشستر يونايتد في أبريل/نيسان الماضي. وكان اللاعب مرشحا للعب دور مهم في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة مع استمرار غياب رودريغو الذي تعرض لإصابة خطيرة بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة ريال مدريد أمام خيتافي في مارس/آذار الماضي.

كما تأكد غياب مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو بسبب إصابة عضلية استدعت خضوعه لجراحة، ما يزيد من متاعب "السيليساو" الدفاعية قبل البطولة.

وفي ألمانيا، سيغيب جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري بعد تعرضه لتمزق عضلي في أبريل/نيسان الماضي، في وقت يأمل فيه جمال موسيالا في استعادة كامل جاهزيته بعد سلسلة إصابات طويلة.

أما هولندا، فستخوض البطولة دون تشافي سيمونز وييردي شوتن، بعد تعرضهما لإصابات خطيرة في الرباط الصليبي، بينما تأكد أيضا غياب ماتياس دي ليخت بسبب مشكلات مزمنة في الظهر أجبرته على الخضوع لجراحة جديدة.

وتلقى المنتخب الياباني ضربة مزدوجة بعد استبعاد كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو من القائمة النهائية بسبب إصابات عضلية ورباط صليبي، وهو ما يضعف آمال اليابان في المنافسة ضمن مجموعة قوية تضم هولندا والسويد وتونس.

وفي فرنسا، انتهى حلم هوغو إيكيتيكي بالمشاركة في كأس العالم بعد تعرضه لتمزق في وتر أخيل خلال مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان.

كما سيفتقد المنتخب الإسباني خدمات لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز بعد تعرضه لكسر في مشط القدم، رغم الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق الكتالوني بتسجيله 13 هدفا وصناعته 17 أخرى.

سباق مع الزمن قبل ضربة البداية

ورغم الغيابات المؤكدة، لا تزال الشكوك تحيط بجاهزية عدد من النجوم قبل انطلاق البطولة.

ويخوض المنتخب الإسباني سباقا مع الزمن لتجهيز لامين جمال، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية قد تحرمه من مباراتي دور المجموعات أمام الرأس الأخضر والسعودية. كما يواصل ميكيل ميرينو التعافي من كسر إجهادي في القدم، آملا في اللحاق بالبطولة.

وفي الأرجنتين، تحوم الشكوك حول جاهزية كريستيان روميرو بعد تعرضه لإصابة في الركبة، إلى جانب ناهويل مولينا الذي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ.

كما تواجه أوروغواي قلقا بشأن مدافعه خوسيه خيمينيز إثر تعرضه لالتواء قوي في الكاحل.

أما الولايات المتحدة، فتترقب موقف مدافع كريستال بالاس كريس ريتشاردز الذي تعرض لتمزق في أربطة الكاحل، بينما تأكد غياب جوني كاردوسو وباتريك أجييمانغ بسبب إصابات خطيرة.

وفي إنجلترا، يواصل ريس جيمس التعافي من إصابة عضلية على أمل استعادة جاهزيته قبل البطولة، في حين تحوم الشكوك حول تينو ليفرامينتو بعد إصابة جديدة في الفخذ.

كما يترقب المنتخب الكندي موقف قائده ألفونسو ديفيز الذي يعاني من إصابة عضلية قد تبعده عن بداية مشوار منتخب بلاده في البطولة.

نجوم يقتربون من العودة

في المقابل، تبدو فرص عدد من اللاعبين قائمة للحاق بالمونديال، يتقدمهم نجم مصر محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة عضلية طفيفة مع ليفربول، لكن التوقعات تشير إلى جاهزيته قبل البطولة.

كما يقترب أردا غولر وأشرف حكيمي ولوكا مودريتش من التعافي الكامل، في حين يأمل واتارو إندو في العودة إلى الملاعب قبل نهاية الموسم بعد تعافيه من إصابة قوية في أربطة الكاحل.

وشهدت القائمة أيضا وجود حارس الجزائر لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، الذي تعرض لكسر في الفك والذقن، لكنه مرشح للعودة خلال أسابيع قليلة.

أبرز الغيابات المؤكدة عن كأس العالم 2026

رودريغو (البرازيل)، وإندريك إستيفاو (البرازيل)، وإيدير ميليتاو (البرازيل)، وسيرج غنابري (ألمانيا)، وتشافي سيمونز (هولندا)، وييردي شوتن (هولندا)، وماتياس دي ليخت (هولندا)، وكاورو ميتوما (اليابان)، وتاكومي مينامينو (اليابان)، وهوغو إيكيتيكي (فرنسا)، وفيرمين لوبيز (إسبانيا)، وجوني كاردوسو (الولايات المتحدة)، وباتريك أجييمانغ (الولايات المتحدة).

أبرز اللاعبين المهددين بالغياب

لامين جمال، وألفونسو ديفيز، وكريستيان روميرو، وريس جيمس، وتينو ليفرامينتو، وميكيل ميرينو.