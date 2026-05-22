الأهلي المصري يدخل سباق خطف موهبة جزائرية واعدة

كشفت الإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تقدم نادي الأهلي المصري بعرض بقيمة 1.5 مليون يورو (نحو 1.62 مليون دولار)، لضم محمد الأمين رمضاوي، مهاجم نادي بارادو الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وأكد مراد بونفوف الناطق الرسمي باسم نادي بارادو، عرض الأهلي لضم رمضاوي، البالغ من العمر 20 عاما، دون الكشف عن قيمته، لافتا إلى رغبة أندية أخرى في التعاقد مع اللاعب.

وذكر بونفوف، الذي كان يتحدث للإذاعة الجزائرية أن إدارة نادي بارادو تنتظر نهاية الموسم، لإجراء تقييم شامل بهدف عدم تكرار أخطاء هذا الموسم، والفصل في هوية اللاعبين الذين سيغادرون الفريق نحو وجهات أخرى.

وإضافة إلى رمضاوي، رجح بونفوف، رحيل المهاجمين بن أحمد كوحيلي، ومصطفى جبريل سوكو، ومتوسط الميدان محمد إسلام عبد القادر، إذا تلقت إدارة النادي عروضا مناسبة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، لا تستبعد أوساط مطلعة أن يقدم نادي بارادو الذي يحتل المركز 14 في جدول ترتيب دوري المحترفين قبل جولة واحدة من ختام الموسم، على بيع 5 أو 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.