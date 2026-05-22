بعد التتويج بالكونفيدرالية.. اتهامات بالخيانة تشعل نادي اتحاد العاصمة الجزائري

أطلق المدير الرياضي لنادي اتحاد العاصمة سعيد عليق، المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب الزمالك المصري، السبت الماضي، اتهامات خطيرة بحق أطراف مسؤولة ومحسوبة على الفريق الجزائري.

وفي تصريحات نارية وغير مسبوقة للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، قال عليق إنه تعرض لـ"الخيانة" من قبل أشخاص لم يفصح عنهم، كان هو وراء مجيئهم إلى الفريق.

واتهم عليق هؤلاء الأشخاص بالاجتماع باللاعبين دون علمه، وكذلك محاولة إفساد خطة تعاقده مع المدير الفني السنغالي لامين ندياي، بحجة عدم القدرة على دفع راتبه من جهة، وفي نفس الوقت الدخول في مفاوضات دون علمه مع اللاعب السابق للفريق بلال دزيري الذي يعتبره واحداً من أفراد عائلته.

وهاجم عليق من سماهم "الأشخاص الذين يديرون اتحاد الجزائر من الداخل، وأولئك الذين يقدمون التعليمات في الخارج" بمحاولة التقليل من قيمته والحد من صلاحياته، مستشهدا بمحاولة مجموعة من المشجعين المساس بحرمة الفريق خلال تواجده بأحد البلدان الأفريقية.

وأشار إلى أن هذه المحاولات كانت تستهدف التقليل من قيمته والحد من صلاحياته، مؤكدا انه سيبدأ قريبا المفاوضات مع اللاعبين الذين انتهت عقودهم وسيتولى ملفي التعاقدات والمعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

وطالب عليق رئيس مجلس إدارة النادي والرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المينائية "ساربور" المالكة للفريق بتمكينه من حق التفويض بالتوقيع، حتى يستخدم كامل صلاحياته، مشيرا إلى استمرار المدرب السنغالي ندياي في منصبه طالما هو باقٍ في الفريق.

وأثنى عليق، على الدعم الكبير الذي تلقاه اتحاد العاصمة من وزير النقل سعيد سعيود، كاشفا عن فضل هذا الأخير في الألقاب التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة (التتويج بكأس الجزائر مرتين وكأس الكونفيدرالية).

وناشد عليق الجهات المسؤولة بوضع ملعب خاص تحت تصرف اتحاد الجزائر، حتى يتسنى له تحقيق الطفرة المنشودة.