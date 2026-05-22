رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

توخيل يطيح بـ4 نجوم.. مفاجآت كبرى في قائمة إنجلترا لكأس العالم

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Thomas Tuchel announces England squad - Wembley Stadium, London, Britain - May 22, 2026 England manager Thomas Tuchel during the press conference Action Images via Reuters/Peter Cziborra REFILE - CORRECTING VENUE
توماس توخيل خلال المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 (رويترز)
Published On 22/5/2026

أعلن المدرب توماس توخيل القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم عام 2026، والتي شهدت مفاجآت بارزة، أبرزها استبعاد فيل فودين وكول بالمر وترنت ألكسندر-أرنولد من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

كما غاب مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير عن اختيارات المدرب الألماني، رغم خبرته الطويلة مع المنتخب الإنجليزي، إذ عبّر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن "صدمته وإحباطه" بعد القرار، مؤكداً عبر حسابه على إنستغرام أنه كان يعتقد بقدرته على لعب دور مهم مع المنتخب هذا الصيف.

LEICESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 11: (L-R) Kyle Walker, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold and Harry Maguire of England assess a free kick during the international friendly match between England and Switzerland at The King Power Stadium on September 11, 2018 in Leicester, United Kingdom. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
ماغواير وأرنولد مع راشفورد وولكر خلال مشاركتهم مع منتخب إنجلترا (غيتي)

وجاء استبعاد فودين وبالمر بعد موسم متذبذب لكليهما، إذ شارك فودين في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بينما اكتفى بالمر بتسجيل 9 أهداف في 25 مباراة مع تشلسي خلال موسم تأثر بالإصابات وتراجع النتائج.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group B2 - England v Greece - Wembley Stadium, London, Britain - October 10, 2024 England's Cole Palmer and Phil Foden during the warm up before the match REUTERS/Toby Melville
بالمر وفودين خلال مشاركتهما مع منتخب إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبي (رويترز)

وشهدت القائمة أيضاً غياب لوك شو وفيكايو توموري وليفي كولويل ومورغان غيبس وايت، رغم تألق الأخير مع نوتنغهام فورست وتسجيله 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، استدعى توخيل مهاجم الأهلي إيفان توني، الذي سجل 32 هدفاً في 32 مباراة بالدوري السعودي، إلى جانب مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

كما ضمت القائمة أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد، في حين حافظ جون ستونز على مكانه رغم معاناته من الإصابات هذا الموسم.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا يومي 6 و10 يونيو/حزيران المقبل، قبل افتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو/حزيران، ثم مواجهة غانا وبنما ضمن دور المجموعات.

قائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم عام 2026

  • حراسة المرمى
    دين هندرسون – جوردان بيكفورد – جيمس ترافورد
  • الدفاع
    دان بيرن – مارك غويهي – ريس جيمس – إزري كونسا – تينو ليفرامينتو – نيكو أورايلي – جاريل كوانساه – دجيد سبنس – جون ستونز
  • خط الوسط
    إليوت أندرسون – جود بيلينغهام – إيبيريتشي إيزي – جوردان هندرسون – كوبي ماينو – ديكلان رايس – مورغان روجرز
  • الهجوم
    أنتوني غوردون – هاري كين – نوني مادويكي – ماركوس راشفورد – بوكايو ساكا – إيفان توني – أولي واتكينز.
المصدر: الصحافة البريطانية

