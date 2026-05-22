توخيل يطيح بـ4 نجوم.. مفاجآت كبرى في قائمة إنجلترا لكأس العالم

أعلن المدرب توماس توخيل القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المشاركة في نهائيات كأس العالم عام 2026، والتي شهدت مفاجآت بارزة، أبرزها استبعاد فيل فودين وكول بالمر وترنت ألكسندر-أرنولد من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

كما غاب مدافع مانشستر يونايتد هاري ماغواير عن اختيارات المدرب الألماني، رغم خبرته الطويلة مع المنتخب الإنجليزي، إذ عبّر اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عن "صدمته وإحباطه" بعد القرار، مؤكداً عبر حسابه على إنستغرام أنه كان يعتقد بقدرته على لعب دور مهم مع المنتخب هذا الصيف.

وجاء استبعاد فودين وبالمر بعد موسم متذبذب لكليهما، إذ شارك فودين في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، بينما اكتفى بالمر بتسجيل 9 أهداف في 25 مباراة مع تشلسي خلال موسم تأثر بالإصابات وتراجع النتائج.

وشهدت القائمة أيضاً غياب لوك شو وفيكايو توموري وليفي كولويل ومورغان غيبس وايت، رغم تألق الأخير مع نوتنغهام فورست وتسجيله 14 هدفاً في الدوري هذا الموسم.

في المقابل، استدعى توخيل مهاجم الأهلي إيفان توني، الذي سجل 32 هدفاً في 32 مباراة بالدوري السعودي، إلى جانب مهاجم أستون فيلا أولي واتكينز بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي.

كما ضمت القائمة أسماء بارزة مثل جود بيلينغهام وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد، في حين حافظ جون ستونز على مكانه رغم معاناته من الإصابات هذا الموسم.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لخوض مباراتين وديتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا يومي 6 و10 يونيو/حزيران المقبل، قبل افتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم 17 يونيو/حزيران، ثم مواجهة غانا وبنما ضمن دور المجموعات.

قائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم عام 2026

حراسة المرمى

دين هندرسون – جوردان بيكفورد – جيمس ترافورد

دان بيرن – مارك غويهي – ريس جيمس – إزري كونسا – تينو ليفرامينتو – نيكو أورايلي – جاريل كوانساه – دجيد سبنس – جون ستونز

إليوت أندرسون – جود بيلينغهام – إيبيريتشي إيزي – جوردان هندرسون – كوبي ماينو – ديكلان رايس – مورغان روجرز

أنتوني غوردون – هاري كين – نوني مادويكي – ماركوس راشفورد – بوكايو ساكا – إيفان توني – أولي واتكينز.