إيمري ملك الدوري الأوروبي يعادل إنجازات أنشيلوتي ومورينيو

حقق الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعدما قاد فريقه للتتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وتُوج "الفيلانز" بالدوري الأوروبي أمس بعد فوز الفريق الإنجليزي على فرايبورغ الألماني 3-0 في المباراة النهائية التي جرت على ملعب بشيكتاش بارك في إسطنبول.

ونصّب إيمري (54 عاما) نفسه ملكا للدوري الأوروبي دون منازع، بعدما حقق لقبه الخامس في البطولة واللافت أنه فعل ذلك مع 3 أندية مختلفة وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

ألقاب إيمري الخمسة في الدوري الأوروبي:

إشبيلية (3 مرات): 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016.

فياريال: 2020-2021

أستون فيلا: 2025-2026.

ولم يغب إيمري منذ 18 موسما عن المسابقات الأوروبية، وقاد خلالها الفرق التي أشرف على تدريبها في 125 مباراة، منها 10 في نصف النهائي و6 نهائيات لم يخسر منها سوى واحد حين كان مدربا لأرسنال ضد تشيلسي في الدوري الأوروبي أيضا 2018-2019.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول "أسطورة أوناي لا تزال في أوج عطائها، فالمدرب يملك المتسع من الوقت لمواصلة توسيع سجل ألقابه المذهل".

وأعاد إيمري أمجاد أستون فيلا القارية، إذ تُوج الفريق بأول لقب أوروبي منذ الفوز بدوري أبطال أوروبا قبل 4 عقود وبالتحديد موسم 1981-1982.

إيمري يعادل إنجاز مدربي النخبة

في الأثناء انضم إيمري إلى قائمة مميزة من مدربي النخبة في أوروبا، الذين تمكنوا من تحقيق 5 ألقاب قارية كبرى.

وعادل إيمري الرقم الذي حققه الثنائي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجيوفاني تراباتوني، وكذلك البرتغالي جوزيه مورينيو بحسب صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية.

وحصد أنشيلوتي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، اثنان منها مع ميلان (2002-2003 و2006-2007)، وثلاثة مع ريال مدريد مواسم 2013-2014، 2021-2022 و2023-2024.

أما مواطنه تراباتوني فتوزعت ألقابه الخمسة على عدة بطولات، كان أحدها في دوري الأبطال مع يوفنتوس 1984-1985، سبقه لقب كأس الكؤوس الأوروبية مع نفس الفريق في الموسم السابق 1983-1984.

وحقق تراباتوني 3 ألقاب في كأس الاتحاد الأوروبي المسمى القديم للدوري الأوروبي مواسم 1976-1977 و1992-1993 مع يوفنتوس، و1989-1990 مع إنتر ميلان.

وسار مورينيو على نهج تراباتوني وحقق ألقابه الأوروبية الخمسة في 3 بطولات مختلفة، بداية من الدوري الأوروبي مع بورتو ثم مانشستر يونايتد موسمي 2002 -2003 و2016-2017، ولقبين في دوري الأبطال مع بورتو أيضا وإنتر ميلان موسمي 2003-2004 و2009-2010، قبل أن يقود روما للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021-2022.