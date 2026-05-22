بعد 4 أشهر متوترة.. أربيلوا يحسم مستقبله مع ريال مدريد

أكد المدرب ألفارو أربيلوا اليوم الجمعة أنه لن يستمر في تدريب نادي ريال مدريد في الموسم المقبل، وأنه سيغادر النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بحثا عن تحد جديد، بعد أربعة أشهر مضطربة قضاها في منصبه.

وتولى أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، والذي سبق له تدريب فريق الشباب والفريق الرديف، تدريب الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، في يناير/كانون الثاني خلفا لمواطنه تشابي ألونسو، وقاده إلى المركز الثاني في الدوري.

ولكن مع تداول تقارير إعلامية تربط جوزيه مورينيو بالعودة إلى تدريب ريال مدريد، أكد أربيلوا أنه لن يبقى في منصبه، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إلى النادي في المستقبل.

وقال أربيلوا للصحفيين، قبل يوم واحد من مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم ضد أتليتيك بيلباو "يمتلك مورينيو طاقما تدريبيا رائعا، ويحظى بدعم كبير. إذا جاء، فسيحضر فريقه الخاص معه، وهذا ما يجب أن يحدث. لا توجد أي فرصة لأن أعمل معه".

وأضاف "أمضيت الأشهر الأربعة الماضية أفكر في ريال مدريد. وسأفكر في نفسي من الآن فصاعدا. لقد اتخذت قراري، وأشعر أنني مستعد لمواجهة تحديات جديدة".

وجاءت نقطة الانهيار عندما انخرط القائد فيدريكو فالفيردي في شجار مع الفرنسي أوريلين تشواميني داخل غرفة الملابس، أدى إلى دخول لاعب أوروغواي للمستشفى متأثرا بجرح في رأسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وفرض النادي غرامة قدرها 500 ألف يورو (نحو 581750 دولاراً) على كل منهما.

وقال أربيلوا "أعرف الحالة التي كان عليها الفريق عندما وصلت. وما كان علي التعامل معه. لو بدأت من الصفر لكان الأمر مختلفا. لكن هذا ما وُضع أماممي، وحاولت القيام به بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل "أنا سعيد بما حققناه. سأغادر وأنا على علاقة جيدة مع الجميع تقريبا".

لكن أربيلوا (43 عاما) أبقى على أمل العودة إلى ريال مدريد في المستقبل قائلا "أتمنى أن يكون هذا مجرد وداع مؤقت، لطالما اعتبرت ريال مدريد بيتي، أنا في النادي منذ 20 عاما، إنه بيتي".

وختم تصريحاته "ستكون آخر مباراة لي هذا الموسم، ولا أعرف إن كانت ستصبح الأخيرة لي في تدريب ريال مدريد، فمن يدري. سأحاول الاستمتاع بها، وأركز على الفوز".