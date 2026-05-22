جنون البريميرليغ.. سعر مقعد مباراة تتويج أرسنال بلقب البريميرليغ يعادل قيمة سيارة فاخرة

أشعل التتويج الرسمي لنادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز سباقاً محمومًا وغير مسبوق بين جماهيره، امتدت شرارته لتحدث هزة عنيفة في سوق إعادة بيع التذاكر (السوق السوداء)، حيث تخطت الأسعار كل الخطوط الحمراء لتلامس أرقاماً فلكية وصادمة.

وجاء حسم اللقب لرجال المدرب ميكيل أرتيتا مساء الثلاثاء الماضي، عقب تعثر المطارد المباشر مانشستر سيتي بالتعادل خارج قواعده أمام بورنموث 1-1؛ ليتسع الفارق إلى أربع نقاط مريحة، محصناً صدارة "المدفعجية" ومعلناً عودتهم إلى عرش كرة القدم الإنجليزية.

الاحتفال في "سيلهرست بارك"

ورغم أن الإعلان عن البطل بات رسمياً، إلا أن مراسم رفع الكأس التاريخية ستُقام عقب صافرة النهاية للمباراة الختامية في الموسم، يوم الأحد المقبل، عندما يحل أرسنال ضيفاً على كريستال بالاس في معقله "سيلهرست بارك" بجنوب لندن.

هذا الترحال القصير للمشجعين فجّر أزمة تذاكر خانقة؛ فبعد نفاد الحصة الرسمية المخصصة لجمهور الفريق الضيف.

فمنذ أسابيع، انطلقت حرب المضاربات الرقمية. ورصدت منصات المتابعة وصول سعر بعض التذاكر في مواقع إعادة البيع الشهيرة إلى مستويات قياسية تجاوزت 60 ألف دولار للمقعد الواحد.

وحتى على المنصات التي تقدم هوامش أقل مثل (LiveFootballTickets)، قفز الحد الأدنى لأي تذكرة عادية ليتجاوز حاجز ألفي دولار، في حين اشترط المضاربون مبالغ تبدأ من 9 آلاف دولار و40 دولار لأقل فئة في المدرجات المخصصة للمدفعجية، وصولاً إلى أكثر من 44 ألف دولار للمقاعد المميزة (VIP).

سيناريو مرشح للتكرار في بوادابست

ويرى خبراء التسجيل الرياضي أن هذا الجنون المالي يعكس حالة "التعطش والنشوة" التي تعيشها جماهير شمال لندن، والتي يبدو أنها لن تتوقف عند حدود العاصمة البريطانية.

وتتوقع الأوساط ذاتها إقبالا مماثلا على تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي سيجمع أرسنال بباريس سان جيرمان يوم السبت 30 مايو/أيار في العاصمة المجرية بودابست.

ووفقاً للخطط التنظيمية، استقر النادي على إقامة موكب الاحتفال الضخم بالحافلة المكشوفة في شوارع شمال لندن يوم الأحد الموالي للنهائي الأوروبي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كان الموكب سيحمل "كأس البريميرليغ" وحيداً، أم أنه سيزدان باللقب القاري ذي الأذنين في ثنائية تاريخية غير مسبوقة للمدفعجية.