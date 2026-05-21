وفاق سطيف الجزائري يستعين بقائده السابق لاستعادة بريقه

أعلنت شركة الكهرباء والغاز "سونلغاز" الحكومية، المالكة لنادي وفاق سطيف الناشط بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين قائد الفريق السابق فريد ملولي في منصب المدير الرياضي الجديد مع منحه الصلاحيات الرياضية اللازمة لقيادة المشروع الرياضي.

وجاء في بيان للشركة أن الصلاحيات الممنوحة للمدير الرياضي الجديد تخول له أيضا "اتخاذ الإجراءات الرياضية والهيكلية الضرورية، بما في ذلك إحداث التغييرات الضرورية التي يقتضيها هذا المشروع"، في إشارة إلى الجهازين الفني والإداري.

كما نوهت أن تعيين ملولي يعتبر خطوة استباقية لإعداد الموسم المقبل، "تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في الفترة الماضية، والشروع في تنفيذ مخطط رياضي يشمل ضبط ملف التعاقدات وفق رؤية واضحة بما يسمح ببناء فريق تنافسي يليق بمكانة وفاق سطيف، وتاريخه وطموحات جماهيره".

وأكدت شركة "سونلغاز" التزامها بتوفير "الإمكانيات والوسائل الكفيلة بمرافقة هذا المشروع وإنجاحه"، داعية كل عناصر النادي للالتفاف حول الفريق.

وتراجعت نتائج وفاق سطيف بشكل لافت منذ انتقال ملكيته إلى "سونلغاز" في أغسطس/آب 2023، حيث أصبح يكتفي بالأدوار الثانوية بعدما كان ينافس على كل الألقاب المتاحة، مما أثار غضبا متصاعدا لدى قسم من المشجعين.

وقبل جولة عن ختام الدوري الجزائري، يحتل وفاق سطيف المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

وينحدر فريد ملولي من مدينة سطيف، وبرز اسمه بشكل لافت مع وفاق سطيف، النادي الذي صنع فيه جزءًا كبيرًا من مسيرته الكروية وتألق بقميصه لسنوات، حتى أصبح أحد أبرز قادته التاريخيين. وأسهم ملولي في قيادة الفريق إلى تحقيق ثلاثية تاريخية، تُوجت بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2014، حين حمل كأس البطولة قائدًا للفريق، إضافة إلى التتويج بكأس السوبر الأفريقي.

وخلال مسيرته، دافع ملولي عن ألوان عدة أندية جزائرية، من بينها أولمبي الشلف، ومولودية العلمة، وأولمبي العناصر، والاتحاد الرياضي لمدينة سطيف، واتحاد بسكرة، إلى جانب شباب أوراس باتنة، ما جعله من الأسماء المعروفة في الملاعب الجزائرية.

كما خاض تجربة احترافية في الملاعب السعودية عبر نادي القادسية، في محطة عربية أضافت مزيدًا من الخبرة إلى مشواره الرياضي.