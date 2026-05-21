من الاعتزال إلى المونديال.. نوير يعود لمنتخب ألمانيا رسمياً

أعلن مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان ضم الحارس المخضرم مانويل نوير للقائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل، ليعود نجم بايرن ميونخ بذلك عن قرار الاعتزال الدولي الذي اتخذه قبل عامين.

ونشر الاتحاد الألماني عبر موقعه الرسمي التشكيلة النهائية لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتواجد فيها اسم نوير، كما توقعت الصحف الألمانية خلال الأيام الأخيرة.

عودة نوير لمنتخب ألمانيا

وكانت صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية، أكدت أن ناغلسمان أبلغ أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم -الذي قاد المنتخب بامتياز خلال التصفيات المؤهلة للمونديال- باستبعاده من التشكيلة الأساسية لصالح نوير، المتوج بلقب كأس العالم 2014.

ورغم الصدمة، أبدى باومان مرونة والتزاماً بقرار المدرب مؤكداً جاهزيته للتواجد كحارس بديل.

وتأتي هذه العودة الدراماتيكية لنوير (40 عاماً) بعد أن كان قد أعلن رسمياً اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، بعد مسيرة دامت 15 عاماً خاض خلالها 124 مباراة دولية، وكان أبرز إنجازاته الفوز بكأس العالم 2014.

وستكون البطولة، التي تُقام من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، خامس كأس عالم للمخضرم نوير.

ويُعتبر المنتخب الألماني بطلاً لكأس العالم أربع مرات، لكنه خرج من دور المجموعات في النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2022.

وكان من المفترض أن يخلفه مارك أندريه تير شتيغن، إلا أن الإصابات الطويلة والمزمنة التي لحقت بحارس برشلونة السابق وجيرونا الحالي عطلت هذه الخطط، مما دفع الإدارة الفنية للبحث عن خيار يضمن الخبرة المطلقة في المحفل العالمي، على الرغم من إصابة نوير الأخيرة في ربلة الساق والتي تبدو غير مقلقة بشأن لحاقه بنهائي كأس ألمانيا ومباريات المونديال.

انقسام ألماني

هذا القرار المفاجئ أثار موجة عارمة من الجدل والانقسام بين أساطير الكرة الألمانية، مسلطاً الضوء على أزمة تواصل داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وانتقد لوثار ماتيوس، أيقونة كرة القدم الألمانية والفائز بمونديال 1990، الآلية التي أُدير بها الملف، وكتب في عموده عبر شبكة "سكاي" (Sky): "من وجهة نظر رياضية بحتة، القرار مفهوم تماماً، لكن ما لا يعجبني هو طريقة الإعلان عنه؛ هناك افتقاد واضح للصدق والشفافية في التعامل مع باومان والجمهور، وناغلسمان أثار جدلاً لا داعي له، وإن كان الإخفاق يتحمله الاتحاد بأكمله".

في المقابل، ظهر تيار أكثر براغماتية يقوده ماتياس زامر، بطل أوروبا عام 1996، والذي أبدى تأييداً مطلقاً للقرار دون أي تعاطف مع باومان.

وقال زامر في برنامج "زامر وباسيل" الرياضي: "الرياضات التنافسية ليست مكاناً للمتعة والراحة، بل يجب أن يشارك اللاعب الأفضل دائماً. ربما يبدو الأمر غير عادل، ولكن من قال إن الحياة عادلة؟ الهدف هو الحصول على أفضل حارس متاح، ونوير هو الأفضل في ألمانيا دون منازع".

قائمة منتخب ألمانيا لكأس العالم 2026:

– حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، ألكسندر نوبل (شتوتغارت).

– الدفاع: فالديمار أنتون، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، ناثانييل براون (أينتراخت فرانكفورت)، باسكال غروس (برايتون الإنجليزي)، جوشوا كيميش، جوناثان تاه، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، دافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، أنجيلو ستيلر (شتوتغارت)، ماليك تياو (نيوكاسل الإنجليزي).

– الوسط/الهجوم: نديم أميري (ماينتس)، ماكسيميليان باير (بوروسيا دورتموند)، ليون غوريتسكا، لينارت كارل، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، كاي هافيرتز (أرسنال الإنجليزي)، دينيز أونداف، جايمي لويلينغ (شتوتغارت)، لوروا سانيه (غلطة سراي التركي)، فلوريان فيرتس (ليفربول الإنجليزي)، نيك فولتيماده (نيوكاسل الإنجليزي).