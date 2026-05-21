لأهالي نيويورك.. ممداني يحصل على تذاكر مونديال 2026 بـ"50 دولارا"

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم الخميس، أن مكتبه حصل على 1000 تذكرة لمواطني المدينة بسعر مخفض قيمته 50 دولاراً لكأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي يبدأ في 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال ممداني في فيديو عبر منصة "إكس": "1000 تذكرة كأس العالم، 50 دولاراً لكل واحدة، كلها لأهالي نيويورك، لقد ناضلنا بقوة لنجعل لعبة الشعب متاحة للشعب وانتصرنا.. ليبدأ صيف كرة القدم".

وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الصفقة، صرح نجم المنتخب الأمريكي لكرة القدم تيموثي وياه: "أعتقد أن العمدة أدى عملاً رائعاً لجعل هذه التذاكر متاحة لسكان نيويورك، ومهمتي هي جلب الفرح، ورسم الابتسامات على الوجوه، وسأفعل ذلك بالضبط".

وحصل ممداني على الصفقة بعد مفاوضات مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بالإضافة إلى مكالمة عبر تطبيق "فيس تايم" (FaceTime) مع أرسين فينغر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال والحالي بالفيفا.

التذاكر لا تشمل المباراة النهائية

وتشمل التذاكر الألف خمس مباريات في دور المجموعات بالإضافة إلى مباراتين إقصائيتين، لكنها غير متاحة للمباراة النهائية في 19 يوليو/تموز.

ويبدأ التصويت للدخول في السحب للسكان المحليين في 25 مايو/أيار، وسيتم إخطار الفائزين في 3 يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب ميتلايف، حيث سيتم استخدام هذه التذاكر، سبع مباريات في كأس العالم هذا العام، حيث سيشاهد المشجعون منتخبات مثل البرازيل والمغرب وإنجلترا وألمانيا شخصياً.