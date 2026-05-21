مفاجآت في قائمة منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026

أطلق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، زلزالا من المفاجآت المدوية في الشارع الرياضي، بعد إعلانه اليوم الأربعاء عن القائمة المبدئية للفراعنة المستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها في 11 يونيو/حزيران المقبل في أمريكا الشمالية.

مفاجآت في قائمة منتخب مصر

وشهدت القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا صدمات بالجملة، تمثلت في الإطاحة بأسماء رنانة كان يُعتقد أنها تحجز مكانا أساسيا في تشكيلة الفراعنة، وفي مقدمتهم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وأحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي، مقابل استدعاء تاريخي ومفاجئ للشاب حمزة عبد الكريم، لاعب فريق برشلونة الإسباني للشباب.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن الاختيارات المبدئية لحسام حسن جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد "زيزو"، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، محمود حسن "تريزيجيه"، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

ودية روسيا تحدد القائمة النهائية للمونديال

من جانبه، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن معسكر الفريق سينطلق رسميا غدا الخميس (21 مايو/أيار) بمركز المنتخبات الوطنية للدخول في أجواء التحضيرات الجادة.

وأضاف مدير المنتخب أن الجهاز الفني سيستغل ودية روسيا المقررة يوم 28 مايو/أيار الجاري لتكون المحطة التقييمية الأخيرة، حيث سيتم استبعاد لاعب واحد عقب المباراة للإعلان عن القائمة النهائية الصارمة التي ستضم 26 لاعبا فقط وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بمونديال 2026.