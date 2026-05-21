ماغواير "مصدوم" بعد استبعاده من قائمة إنجلترا لكأس العالم 2026

أبدى هاري ماغواير "صدمته" إزاء استبعاده من تشكيلة إنجلترا لخوض كأس العالم لكرة القدم عام 2026، والتي سيعلنها المدرب توماس توخيل صباح الجمعة في ملعب ويمبلي.

وذكرت ‌‌‌‌تقارير أن توخيل أجرى مكالمات هاتفية اليوم الخميس مع اللاعبين الذين لم يتم ‌‌‌‌اختيارهم ‌‌‌‌للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد 66 مباراة دولية وكان أحد أعمدة خط دفاع المنتخب في البطولات الأخيرة.

وأعلن ماغواير عن استبعاده من التشكيلة عبر منشور مؤثر على إنستغرام ‌‌‌‌اليوم الخميس.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً "كنت واثقا من أنني أستطيع لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار".

وأضاف "لم أحب شيئا أكثر من ارتداء هذا القميص وتمثيل بلدي على مر السنين. أتمنى للاعبين كل التوفيق هذا الصيف".

وكان كثيرون يعتبرون ماغواير مرشحا مؤكدا لتشكيلة إنجلترا بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد، إذ لعب دورا بارزا في صعود النادي للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا.