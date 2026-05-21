معاقبة موسيالا نجم بايرن ومنتخب ألمانيا لتسببه في إصابة شخصين بسيارته

MUNICH, GERMANY - MARCH 06: Jamal Musiala of FC Bayern Munich reacts during the Bundesliga match between FC Bayern München and Borussia Mönchengladbach at Allianz Arena on March 06, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
موسيالا قال إنه يتحمل مسؤولية الحادث الذي تسبب به (غيتي)
Published On 21/5/2026

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، سحب رخصة قيادة جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا بعد حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق سريع قرب العاصمة البافارية.

وقال متحدث باسم النيابة إن موسيالا متهم بتعريض حركة المرور للخطر والتسبب بإصابات جسدية نتيجة الإهمال في حالتين.

ونقلت صحيفة "بيلد" عن موسيالا (23 عاما) قوله "بالفعل تسببت في حادث سير في أبريل/نيسان 2025، وأتحمل مسؤوليته بالطبع، وأنا ممتن للغاية لأن إهمالي لم يتسبب في إصابة أحد بإصابات خطيرة".

وأضاف المتحدث أن موسيالا كان يقود بسرعة 194 كم/ساعة وقت وقوع الحادث، وتجاوز السرعة المسموح بها (120 كم/ساعة)، مشيرا إلى إصابة سائق السيارة الأخرى، البالغ من العمر 30 عاما، وراكب آخر يبلغ من العمر 26 عاما، بإصابات طفيفة في الحادث.

ووفقا لهذا القرار، سيكون النجم الألماني الشاب ممنوعا من قيادة السيارات حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: الألمانية

