محكمة تنصف ليفاندوفسكي بعد اتهامات خطيرة من وكيله السابق

ربح ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، قضية كان قد رفعها قبل سنوات على وكيل أعماله وشريكه السابق تشيزاري كوخارسكي.

وأدانت محكمة وارسو كوخارسكي بتهمتي التشهير والقذف بحق ليفاندوفسكي ومحاميه، بعد أن اتهمهما سابقاً بالارتباط بمجموعات الجريمة المنظمة وفق ما ذكرت صحيفة "رزيكزبوسبوليتا" (Rzeczpospolita) البولندية.

محكمة بولندية تنصف ليفاندوفسكي

وفرض القرار القضائي على كوخارسكي تحمل تكاليف المحاكمة، ودفع غرامة مالية تقترب من 20 ألف يورو (نحو 21.6 ألف دولار)، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 25 ألف يورو (نحو 27 ألف دولار) أخرى لصالح منظمات خيرية، وهو قرار غير نهائي -أي إنه قابل للاستئناف-.

ويخوض ليفاندوفسكي وكوخارسكي صراعاً قضائياً منذ سنوات، إذ رفع مهاجم برشلونة دعوى قضائية على وكيله وشريكه السابق عام 2020 اتهمه خلالها بالابتزاز.

ورفع ليفاندوفسكي تلك الدعوى بعد أن طالبه كوخارسكي بدفع مبلغ 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار)، مقابل عدم نشر مخالفات ضريبية "مزعومة" ارتكبها اللاعب.

وتلت تلك القضية أخرى، وفيها رفعت آنا ليفاندوفسكا زوجة اللاعب البولندي دعوى ضد ابتزاز مماثل من قبل كوخارسكي، فضلاً عن تصريحاته العدائية المستمرة ضده على منصة يوتيوب ووسائل الإعلام الرياضية.

اتهامات خطيرة

وتضمنت تلك التصريحات تلميحات بأن ليفاندوفسكي ومحاميه مرتبطان بالجريمة المنظمة وبمعسكر السلطة السياسية، كما أن الأخير يقدم "أدلة مزيفة" للقضاء.

ورأت المحكمة أن أربعة من أصل ستة تصريحات لكوخارسكي تستوفي عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 212 من القانون الجنائي المتعلقة بالتشهير.

واعتبر القضاة أن كوخارسكي كان "مدركاً تماماً لأبعاد كلماته عندما ألمح إلى وجود صلات بالجريمة المنظمة" وأنه "بنطقه لتلك الكلمات قد شهّر بالضحايا عبر سلوك من شأنه أن يشوه سمعتهم أمام الرأي العام".

واستند ليفاندوفسكي ومحاميه توماش شيمياتكوفسكي في دفاعهما إلى أن تلك التصريحات التي أدلى بها كوخارسكي في مقابلة على يوتيوب وعبر وسائل التواصل الاجتماعي "ألحقت الضرر بشرف المحامي وسمعة اللاعب".

وتغيب كوخارسكي وممثله القانوني عن جلسة النطق بالحكم، لكنه أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عزمه تقديم استئناف خلال مهلة 14 يوماً.

وعلى الصعيد الرياضي ودّع ليفاندوفسكي يوم الأحد الماضي جماهير برشلونة، بعد أن خاض آخر مباراة بقميص الفريق على ملعب سبوتيفاي كامب نو (Spotify Camp Nou) بعد 4 مواسم ناجحة مع الفريق الكتالوني.

وسيرحل ليفاندوفسكي عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعد أن خاض 193 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 119 هدفاً، وقاد الفريق للتتويج بـ7 ألقاب محلية هي الدوري الإسباني (3)، كأس السوبر الإسباني (3)، وكأس ملك إسبانيا (1).