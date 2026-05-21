بعد 14 محاولة.. كريستيانو رونالدو يقود النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي (فيديو)

أخيرا وبعد 14 محاولة لم يحالفها التوفيق، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أخيرا في التتويج ببطولة مع فريقه النصر السعودي،وقاده إلى التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وحسم النصر اللقب بعد منافسة شرسة مع غريمه الهلال استمرت حتى الجولة الأخيرة، وذلك بعد فوز "العالمي" 4-1 على ضمك ساهم فيها رونالدو بهدفين.

وجاء التتويج بعد أيام من خسارة النصر أمام غامبا أوساكا الياباني 0-1 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني، التي جرت على نفس الملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

أرقام رونالدو مع النصر هذا الموسم

شارك رونالدو (41 عاماً) هذا الموسم مع النصر في 37 مباراة بجميع البطولات، ساهم خلالها في 35 هدفاً (سجل 30 وصنع 5) وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويرتبط رونالدو مع النصر بعقد يمتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2027.

ألقاب كريستيانو رونالدو خلال مسيرته الاحترافية:

النصر (لقب رسمي واحد إضافة إلى لقب البطولة العربية للأندية): لقب الدوري السعودي 2025-2026.

سبورتنغ لشبونة (بطولة واحدة): كأس السوبر البرتغالي (2002).

مانشستر يونايتد (10 بطولات): الدوري الإنجليزي (2006-2007، 2007-2008، 2008-2009) – كأس الاتحاد (2003-2004) – كأس الرابطة (2005-2006، 2008-2009) – الدرع الخيرية (2007، 2008) – دوري أبطال أوروبا (2007-2008) – كأس العالم للأندية (2008).

ريال مدريد (16 بطولة): الدوري الإسباني (2011-2012، 2016-2017) – كأس الملك (2010-2011، 2013-2014) – السوبر الإسباني (2012، 2017) – دوري أبطال أوروبا (2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018) – السوبر الأوروبي (2014، 2016، 2017) – كأس العالم للأندية (2014، 2016، 2017).

يوفنتوس (5 بطولات): الدوري الإيطالي (2018-2019، 2019-2020) – كأس إيطاليا (2020-2021) – السوبر الإيطالي (2018، 2020).منتخب البرتغال (3 بطولات): يورو 2016 – دوري الأمم الأوروبية (2018-2019، 2024-2025).

إعلان

وكان رونالدو وفريقه النصر قد دشّنا موسم 2025-2026 بخسارة لقب كأس السوبر السعودي لصالح الأهلي بركلات الترجيح، عقب انتهاء تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ودّع النصر بطولة كأس الملك من الدور ثمن النهائي (الـ16) بالخسارة أمام مضيفه الاتحاد 1-2.

وتُعد بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، هي الـ14 التي يفشل رونالدو في الفوز بها منذ انتقاله التاريخي إلى "العالمي" في يناير/كانون الثاني 2023.

البطولات التي فشل رونالدو في التتويج بها مع النصر منذ انضمامه في يناير/كانون الثاني 2023: