ماني وكوليبالي يتصدران قائمة السنغال لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قائمة المنتخب الأول الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم الشهر المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة غياب لاعب لانس الفرنسي مالانغ سار، ومهاجم لاتسيو الإيطالي بولاي ديا، بالإضافة إلى مهاجم ميتز الفرنسي حبيب ديالو، ولاعب خط وسط واتفورد الإنجليزي نامبليس ميندي، كأبرز اللاعبين الذين اعتادوا الظهور مع السنغال في الفترة الأخيرة.

قائمة السنغال لكأس العالم 2026

وتصدر القائمة الثنائي المحترف في الدوري السعودي؛ ساديو ماني (النصر) وكاليدو كوليبالي (الهلال).

وتشمل القائمة التي نُشرت على الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي في منصة "إكس" عبر صورة تضم أسماء اللاعبين، كلاً من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي – موري دياو – إيفان ضيوف.

خط الدفاع: كريبين دياتا – أنتوني ميندي – كاليدو كوليبالي – الحاج مالك ضيوف – مامادو سار – موسى نياكاتي – مصطفى مبو – عبدولاي سيك – إسماعيل جاكوبس – إيلاي كمارا.

خط الوسط: إدريسا غانا غاي – بابي غاي – لامين كمارا – حبيب ديارا – باتي سيس – بابي متار سار – بارا سابوكو ندياي.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – إيلمان ندياي – أساني دياو – إبراهيم مباي – نيكولاس جاكسون – بامبا ديانغ – شريف ندياي.

وتلعب السنغال في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا فرنسا، وصيف النسخة الماضية، والعراق والنرويج.