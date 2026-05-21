طلب مورينيو غير المتوقع من ريال مدريد.. الاستعانة بنجم الملكي السابق لإدارة الأزمات

انتهى موسم 2025-2026 في قلعة "سانتياغو برنابيو" بصورة مقلقة وضعت ريال مدريد أمام واحدة من أعقد أزماته في السنوات الأخيرة.

خروج الفريق "صفر اليدين" من منصات التتويج، مصحوبا بحالة من الإرهاق الذهني الحاد وتصاعد التوترات الداخلية في غرفة الملابس، دفع إدارة النادي الملكي للتفكير جديا في ثورة تصحيح شاملة وإعادة هيكلة جذرية للموسم المقبل.

وفي خضم البحث عن رجل المرحلة القادر على ضبط الإيقاع، يبرز اسم البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو كمرشح فوق العادة لتولي الإدارة الفنية، والعودة إلى المقاعد التي غادرها قبل نحو 13 عاما.

طلب مورينيو غير المتوقع من ريال مدريد

العودة المرتقبة لـ "السبيشال وان" لن تكون بروتوكولية؛ إذ كشف الصحفي الموثوق ميغيل أنخيل دياز، عبر برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" الإسباني، أن المدرب البرتغالي وضع حزمة من الشروط الصارمة للموافقة على قيادة المشروع الجديد، يأتي في مقدمتها منحه نفوذا واسعا وصلاحيات مطلقة في اتخاذ القرارات الرياضية، فضلاً عن إحاطة نفسه بشخصيات تحظى بثقته الكاملة لإدارة المشهد من الداخل.

ووفقا للتقرير، يطالب مورينيو باستدعاء لاعب سابق من ريال مدريد ينضم إلى طاقمه الفني المعاون، ليلعب دورا محوريا في تيسير التواصل مع اللاعبين وضبط منظومة العمل اليومي، وهو الدور ذاته الذي منحه سابقا لأيتور كارانكا خلال حقبته الأولى (2010-2013).

وتبدو الأسهم داخل النادي متجهة بقوة نحو المدافع الأسبق ألفارو أربيلوا لشغل هذا المنصب.

توني كروس لإدارة الأزمات

لم تتوقف شروط المدرب البرتغالي عند العتبة الفنية؛ بل امتدت لتشمل الجانب الإداري والتنظيمي. حيث يسعى مورينيو إلى تعيين "حلقة وصل" إستراتيجية تحظى بهيبة واحترام متبادل بين الإدارة التنفيذية واللاعبين لسد الفجوات التواصلية وتفادي أزمات المواسم الماضية.

المفاجأة الكبرى التي فجرتها إذاعة "كوبي" تمثلت في طرح اسم النجم الألماني المعتزل توني كروس كمرشح رئيسي لتولي هذه الحقيبة الحساسة، نظرا لما يمتلكه من كاريزما وقبول واسع داخل أروقة النادي.

وأوضح الصحفي قائلاً: "يريد مورينيو حلقة وصل بين الإدارة واللاعبين"، كاشفاً أن اسم توني كروس "مدرج" لشغل هذا المنصب في النادي.

فلسفة الالتزام

ضيوف البرنامج أعادوا التذكير بالبصمة الإستراتيجية لمورينيو في فترته الأولى، وكيف كان مهندسا لصفقات تاريخية صاغت مجد النادي الحديث، مثل لوكا مودريتش، ومسعود أوزيل، وأنخيل دي ماريا، في حقبة شهدت كسر هيمنة برشلونة غوارديولا محلياً.

وفي قراءتها لأسلوب المدرب المثير للجدل، علقت شبكة "كوبي" قائلة:

"مورينيو ليس مدربا متسلطا كما يصوره البعض؛ إنه ببساطة رجل يضع (الالتزام التام والولاء للمشروع) كشرط أساسي لا يقبل المساومة للنجاح".